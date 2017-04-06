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В Донецке досрочно отключили отопление
Согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики №58 от 13.03.2017 года «Об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов» с 6 апреля прекращена подача теплоносителя жителям города Донецка, сообщает «ДОНЕЦКГОРТЕПЛОСЕТЬ».
Завершение отопительного сезона до установленной даты связано с повышением среднесуточной температуры выше +8 °С в течение последних трех суток.
Во исполнение Указа Главы Народной Республики источники теплоснабжения СПП «Донецкгортеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго», работающие только на отопление, остановлены для последующего проведения плановых ремонтных работ. При письменном обращении и технической возможности отопление родильных домов, больниц и детских дошкольных учреждений, школ-интернатов продлено согласно требованиям санитарных норм.
Для качественной работы системы горячего водоснабжения котельные и тепловые пункты СПП переведены на «летнюю» схему работы.
За дополнительной информацией жители города могут обращаться в информационно-коммуникационный центр поддержки потребителей услуг теплоснабжения по любому из номеров:
(062) 311 - 22 - 62
(071) 311 - 22 - 62
Теги: Донецк, Донбасс, отопление
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