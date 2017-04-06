В Донецке досрочно отключили отопление

06.04.2017 12:05

Согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики №58 от 13.03.2017 года «Об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов» с 6 апреля прекращена подача теплоносителя жителям города Донецка, сообщает «ДОНЕЦКГОРТЕПЛОСЕТЬ».

Завершение отопительного сезона до установленной даты связано с повышением среднесуточной температуры выше +8 °С в течение последних трех суток.

Во исполнение Указа Главы Народной Республики источники теплоснабжения СПП «Донецкгортеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго», работающие только на отопление, остановлены для последующего проведения плановых ремонтных работ. При письменном обращении и технической возможности отопление родильных домов, больниц и детских дошкольных учреждений, школ-интернатов продлено согласно требованиям санитарных норм.

Для качественной работы системы горячего водоснабжения котельные и тепловые пункты СПП переведены на «летнюю» схему работы.

За дополнительной информацией жители города могут обращаться в информационно-коммуникационный центр поддержки потребителей услуг теплоснабжения по любому из номеров:

(062) 311 - 22 - 62

(071) 311 - 22 - 62