Захарченко зробив чергову необдуману заяву

06.04.2017 18:55

Ватажок самопроголошеної «Донецької народної республіки» Захарченко Олександр заявив, що у тому випадку, якщо Україна прийме рішення розв’язати активні бойові дії на Донбасі, захищати «республіку» підуть всі її мешканці. Про це він заявив у четвер, 6-го квітня, пишуть підконтрольні бойовикам ЗМІ, передає replyua.net.

Як повідомлялося раніше, на території «ДНР» було оголошено про початок мобілізації. Так звані «військові комісаріати» мобілізували понад 27 тисяч придатних до військової служби чоловіків віком від 18 років.