Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…

06.04.2017 08:35

Землекопы и жаворонок

Жаворонок - птица поднебесья.

Туман валялся на всходах озимой таким плотным облаком, что в нём запросто смогли бы плавать селёдки. Или караси. Если они, конечно, ухитрились выжить в прифронтовом озерце, куда прилетают ищущие поживы фугасы.

Но сегодня бог войны Марс из-за плохой погоды решил устроить выходной. Он залепил клочьями тумана закопчённые рты миномётов и лишил зрения оптику приборов управления артиллерийским огнём.

Но вот с юга потянуло тёплым сквозняком. Этого оказалось достаточно, чтобы сделать проталинку в небесном своде.

Первым, кто взглянул с верхотуры на опившиеся холодной воды обочины, оказался жаворонок. Малая птаха так искренне возрадовалась, что обрушила в проталинку водопад весенней песни. И в ответ ей серебром полыхнули усеявшие озимую капельки росы.

Но вместе с песней через проталинку просочилась и тревога. Как только сквозняки очистят бездонную синеву, бог войны вновь отправит фугасы искать поживу на поле.

Пострелушки под звёздами

Вечер начался, как всегда. С пострелушек. Обычно они разыгрываются в двух вариантах.

Первый - чисто демонстрационный. Одна сторона делает вид, будто собирается идти в наступление, а вторая с показным усердием атаку отражает. Поэтому потери здесь чисто символические - растянутые сухожилия, оцарапанная колючками тёрна щека.

Вариант второй - кровавый. Он плавно перетекает из первого в том случае, если кого-нибудь серьёзно ранят или, что ещё горше, убьют. После этого начинается общая заварушка.

Разогревают её подствольники и миномёты. Затем из схронов выползают закованные в броню Змеи Горынычи. Выбрасываемое ими из стальных глоток пламя служит ориентиром для наводчиков противотанковых ракет.

Относящиеся к мирной жизни звуки вянут перед громогласным рёвом мочилова. И только противоугонные сирены брошенных у подъездов легковушек пытаются выразить возмущение по поводу беспардонного поведения фугасов, которые прошивают насквозь ветхие сараюшки и валят навзничь старые осокори.

Когда стрельба утихает, становится слышен клёкот беспилотника. Его всевидящее око ощупывает развороченную землю, до неправдоподобия плоские тела убитых и перегороженные павшие осокорями окраинные улицы. Поэтому беспилотник мне кажется падальщиком, который никак не может насытить свою утробу.

Но вот в небе зародилось какое-то движение. Будто под самыми звёздами пробудился лесной ручей. Даже слышно, как перекатывается через замшелую корягу его вода, и трутся друг о дружку развесёлые льдинки.

Движение поднебесного ручья докатилось и до поля брани. Иначе я не берусь объяснить причину затянувшейся в пострелушках паузы. Мне даже послышалось, как в наступившей тишине кто-то невидимый прошептал два магических слова: «Гуси летят».

Судя по перекличке под звёздами, шесть или семь птиц отстали. И теперь они просили вожака сделать остановку на пруду за околицей. Однако, тот был неумолим. Он приказывал лететь дальше. Туда, где пути возвращающихся на родину стай не пересекаются с беспилотниками и огненными трасами скорострельных пушек.

Царские троны на приречном холме

Первоцвет приречного холма.



Свободный от войны приречный холм оккупировали трое соскучившихся по вольному ветру мужиков. Ополоснули размягчённые умилением лица, поохали, глядя на островок, который канонерской лодкой резал мелкую волну и лишь потом вспомнили - за чем хорошим пожаловали в эти края.

- Не пора ли нам, братцы, - молвил один из мужиков, фигурой и ухватками вылитый царь Пётр.

- Поднять стаканы, - добавил второй, поглаживая впалый живот лопатообразными ладонями.

- По поводу встречи весны, - завершил начатое предложение третий, имевший удивительное сходство со снеговиком. Только с ручками-ножками и носом-пуговкой вместо алой морковки.

Утвердили на холме раскладной стол и из такого же пластика сооружённые стулья, которые двойник Петра окрестил тронами истинных царей природы. Натужно заскрипели извлекаемые из бутылочных горлышек пузатенькие пробки, и запах пластаемой ножом колбасы тут же смял аромат новорожденной травы.

Перед тем, как провозгласить тост за отсутствующих дам, мужик с лопатообразными ладонями зажёг в походном мангале захваченные из дому щепки, а Снеговик добыл из багажника кастрюлю с мясом.

- Сходить к роднику за водой, что ли? - спросил неизвестно у кого двойник царя.

- Зачем ноги бить, если в багажнике холодная газировка, - возразил Снеговик.

На том и остановились. Приняли за дам, за торчащий посреди реки островок-канонерку, за здоровье белой цапли, которая на краешке заводи сторожила лягушек.

Приняли по чарке и под шашлык, запах которого проник в куст терновника на противоположном берегу. Он привёл в крайнее раздражение обитающую среди колючек огнёвку, однако люди не соизволили обратить внимание на голодное тявканье.

Не заметила троица, как рядом с мангалом расцвёл невесть каким ветром принесённый на холм кустик жёлтых крокусов, не услышала она и ораторию, которую исполнял хор прилетевших за милостью природы пчёл. А кувыркавшаяся у самого берега ондатра вообще осталась за кадром.

Троица была занята более существенными делами. Двойник Петра ораторствовал по поводу грабительских кредитов, ему возражал Снеговик, а мужик с лопатообразными ладонями просто похрапывал на персональном троне.

Что ж, царям природы позволено всё. В том числе, приносить с собой чужеродные запахи, которые способны изгнать аромат новорожденных трав и крокусов.

Экстрим на подоконнике

Хозяйка домашней оранжереи.

Комнатные растения сродни запертым в клетке певчим птицам. Их поят пропущенной через фильтры водой, пичкают патентованными кормами и точно так же берегут от сквозняков. Любой контакт с волей для орхидей может закончиться печально.

Моя дальняя родственница однажды выставила под тёплый дождь всё, что целую зиму томилось на подоконниках. Картина получилась живописная. Глядя на соцветия немыслимых оттенков, прохожие тихо улыбались под зонтиками.

Дворовой зелени весенний дождик оказался Божьей благодатью. Особенно воспрял духом портулак. Набравшись сил, он тут же выдвинул территориальные претензии к жеманным, как невесты на выданье, анютиным глазкам.

Зато пленников пришлось выхаживать больше месяца. Денежное дерево облысело на три четверти, листья тёщиного языка обрели форму штопора, белоснежные лепестки орхидеи покрылись коростой.

- Дождь, будь он неладен, виноват, - поставила диагноз хозяйка оранжереи. - Портулаку - во благо, этим паинькам - чистый яд.

Но родственница ещё не знала, что война принесёт обитателям подоконников куда более суровые испытания. Под занавес зимы осколок разорвавшейся в огороде мины одним махом прошил стеклопакет и газовый котел. Заодно он сбросил на пол горшки с собравшимися цвести кактусами.

Я в меру сил помогал родственнице ликвидировать последствия обстрела. Вместе с мастером-наладчиком затащил в дом новый котёл и даже поприсутствовал при монтажных работах. И всё это время хозяйка оранжереи торопила нас:

- Растения погибают, - причитала она, указывая перстом на электрообогреватель, по периметру окружённый цветочными горшками.

Но произошло удивительное. Недельное испытание стужей паиньки, в том числе, белая орхидея, перенесли стойко.

- Цветы, как и люди. Оказавшись в экстремальной ситуации, обретают иммунитет, - объяснила родственница. - Целую зиму из телека только и было слышно: «Грипп, грипп, грипп». А в нашем городке, где все под обстрелом ходят, никто даже не чихнул. Видно, внутреннее напряжение все эти проклятые вирусы близко не подпускает.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.