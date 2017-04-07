Блокпосты на линии разграничения - о пересечении рассказывают очевидцы

07.04.2017 13:35

Сегодня, 7 апреля, все донбасские КПВВ работают в режиме ускоренного прохождения проверки для сокращения очередей. Об этом сообщает ОО «Донбасс SOS», напоминая, что режим работы всех КПВВ с 7.00 до 19.30 до конца апреля.

Также «Донбасс SOS» приводит свидетельства очевидцев, пересекавших сегодня линию разграничения (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

9-00 очередь на 5:00 основная 150 маш,льготная 20,бусов 5 шт,пеших пару человек

10-30 на таможне машин тьма, до поворота на Никитовку. Льготы машин 30. Но что то случилось, никого не пропускают.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка .

7-30 Очередь в сторону Донецка, на данный момент, от перекрестка(где броневик) и до посадки(~60 -70 авто).

Всем Доброй дороги!

9-00 На 0 в сторону Украины до знака 202. (Машин 60-70). Стоят в один ряд, но ещё и льгота около 10-15 авто. Пеших от меня не видно.

9-00 За 40 мин. Не сдвинулись ни разу. За мной подъехали ещё 10 машин

9-30 Протянули машин на 30. Всего на 0 на Украину около 50 автор. Пеших нет совсем.

9-40 Из Донецка 50 авто на нуле, на основном 20.

На Донецк 50 авто.

Удачи всем!!!

10-40 Очередь на Донецк машин 30 до перекрестка

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-00 Пеших пропускают быстро. Два автобуса. Машины двигаются тоже хорошо.

9-30 На Украину машины идут медленно. В ДНР мало людей. Машин немного

Сегодня на Новотроицке (в сторону Марика) с утра пропускали очень медленно, мои два часа простояли на самом КПП. Но может смена поменяется и будет получше.

10-00 На 0 укр. 50 машин. Движемся живенько

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

10-50 В обе стороны машин нет

Напомним, что утром 7 апреля у донбасских КПВВ скопилось более 500 авто.