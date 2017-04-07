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Блокпосты на линии разграничения - о пересечении рассказывают очевидцы
Сегодня, 7 апреля, все донбасские КПВВ работают в режиме ускоренного прохождения проверки для сокращения очередей. Об этом сообщает ОО «Донбасс SOS», напоминая, что режим работы всех КПВВ с 7.00 до 19.30 до конца апреля.
Также «Донбасс SOS» приводит свидетельства очевидцев, пересекавших сегодня линию разграничения (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-00 очередь на 5:00 основная 150 маш,льготная 20,бусов 5 шт,пеших пару человек
10-30 на таможне машин тьма, до поворота на Никитовку. Льготы машин 30. Но что то случилось, никого не пропускают.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка .
7-30 Очередь в сторону Донецка, на данный момент, от перекрестка(где броневик) и до посадки(~60 -70 авто).
Всем Доброй дороги!
9-00 На 0 в сторону Украины до знака 202. (Машин 60-70). Стоят в один ряд, но ещё и льгота около 10-15 авто. Пеших от меня не видно.
9-00 За 40 мин. Не сдвинулись ни разу. За мной подъехали ещё 10 машин
9-30 Протянули машин на 30. Всего на 0 на Украину около 50 автор. Пеших нет совсем.
9-40 Из Донецка 50 авто на нуле, на основном 20.
На Донецк 50 авто.
Удачи всем!!!
10-40 Очередь на Донецк машин 30 до перекрестка
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-00 Пеших пропускают быстро. Два автобуса. Машины двигаются тоже хорошо.
9-30 На Украину машины идут медленно. В ДНР мало людей. Машин немного
Сегодня на Новотроицке (в сторону Марика) с утра пропускали очень медленно, мои два часа простояли на самом КПП. Но может смена поменяется и будет получше.
10-00 На 0 укр. 50 машин. Движемся живенько
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
10-50 В обе стороны машин нет
Напомним, что утром 7 апреля у донбасских КПВВ скопилось более 500 авто.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
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