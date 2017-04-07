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Архив - Донецкая область

Больше половины жителей "ЛДНР" хотят вернуться в Украину

07.04.2017 16:37
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Больше половины жителей "ЛДНР" хотят вернуться в Украину

Согласно социологическим данным, почти 70% жителей оккупированной боевиками "ДНР" и "ЛНР" территории Донецкой и Луганской областей хотят вернуться в Украину, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет сайт zn.ua.

"Мы располагаем социологией с той стороны о том, что почти 70% людей хотят вернуться в Украину. У них есть страхи. Их зомбирует постоянно путинская телевизионная пропаганда, но они чувствуют, что им будет лучше с Украиной. Поэтому мы сегодня должны быть готовы", - сказал Аваков в Северодонецке Луганской области.


Фото: donbass.ua/

Теги: Украина, Донбасс, житейская история, Арсен Аваков, ДНР, ЛНР
 
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