Больше половины жителей "ЛДНР" хотят вернуться в Украину

07.04.2017 16:37

Согласно социологическим данным, почти 70% жителей оккупированной боевиками "ДНР" и "ЛНР" территории Донецкой и Луганской областей хотят вернуться в Украину, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет сайт zn.ua.

"Мы располагаем социологией с той стороны о том, что почти 70% людей хотят вернуться в Украину. У них есть страхи. Их зомбирует постоянно путинская телевизионная пропаганда, но они чувствуют, что им будет лучше с Украиной. Поэтому мы сегодня должны быть готовы", - сказал Аваков в Северодонецке Луганской области.