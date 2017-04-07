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Чешский суд закрыл фейковое посольство "ДНР" в Остраве
Областной суд в городе Острава принял решение о начале процедуры ликвидации "представительского центра ДНР" на территории Чехии, передает "Европейская правда".
Суд принял это решение со второй попытки. Министр иностранных дел Чехии требовал судебного запрета еще прошлой осенью, но тогда суд запросил дополнительную информацию.
"Председателю организации было направлено решение инициировать процедуру", - сказал представитель областного суда в Остраве.
"В настоящее время я получила документ о возбуждении производства по делу о ликвидации посольства Донецкой народной республики", - написала руководитель центра, гражданка Чехии Нела Лискова на одном из пророссийских сайтов.
С инициативой о закрытии "консульства ДНР" в сентябре прошлого года выступил глава МИД Любомир Заоралек, но суд в феврале попросил дополнить жалобу и разъяснить некоторые утверждения.
"Министр иностранных дел заявил, что создание этого объединения противоречит нормам международного права, которые упоминаются в Конституции Чешской Республики, в частности, обязательство уважать территориальную целостность других стран", - заявил представитель чешского МИД.
В ведомстве также подчеркнули, что Лискова несанкционированно использовала титул "почетный консул", который процедурно находится в ведении МИД, таким образом обходя закон по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.
Напомним, незаконная группировка "ДНР" заявляла об открытии так называемого "почетного консульства ДНР" в чешском городе Острава.
Фото: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, Чехия, суд, закрытие, посольство
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