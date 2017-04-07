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Боевики подорвались на собственных минных заграждениях - разведка сообщила о потерях "ихтамнетов"

07.04.2017 12:09
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Боевики подорвались на собственных минных заграждениях - разведка сообщила о потерях "ихтамнетов"

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о росте небоевых потерь в рядах донбасских боевиков — из-за грубых нарушений воинской дисциплины.

 По данным ГУР, вчера в результате подрыва на собственных минных заграждениях погибли четверо военнослужащих 1 Армейского корпуса («армия» самопровозглашенной «ДНР»). Среди погибших — по два боевика из состава 3-й отдельной мотострелковой бригады (дислоцируется в Горловке) и 11-го отдельного мотострелкового полка (дислоцируется в Донецке).


Фото: https://www.ostro.org/

Теги: Донбасс, война, взрыв, армия, ДНР, потери
 
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