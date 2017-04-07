Боевики подорвались на собственных минных заграждениях - разведка сообщила о потерях "ихтамнетов"

07.04.2017 12:09

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о росте небоевых потерь в рядах донбасских боевиков — из-за грубых нарушений воинской дисциплины.

По данным ГУР, вчера в результате подрыва на собственных минных заграждениях погибли четверо военнослужащих 1 Армейского корпуса («армия» самопровозглашенной «ДНР»). Среди погибших — по два боевика из состава 3-й отдельной мотострелковой бригады (дислоцируется в Горловке) и 11-го отдельного мотострелкового полка (дислоцируется в Донецке).