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Архив - Донецкая область

Дончане назвали представителей Партии регионов предателями - в "ДНР" провели опрос (ВИДЕО)

07.04.2017 17:37
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Дончане назвали представителей Партии регионов предателями - в "ДНР" провели опрос (ВИДЕО)

Журналисты  «ДНР» сняли опрос среди жителей Донецка по поводу доверия к Партии регионов.

У горожан спросили их мнение о Партии регионов и спросили, смогут ли бывшие представители данной политической силы вернуться на неконтролируемую территорию Донбасса, чтобы руководить областью. На видео представлены ответы девяти человек. Все они отметили негативное отношение к членом Партии регионов. Многие назвали их предателями.



Фото: avdet.org/

Теги: Партия регионов, Донецк, Донбасс, опрос, житейская история
 
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