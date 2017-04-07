Дончане назвали представителей Партии регионов предателями - в "ДНР" провели опрос (ВИДЕО)

07.04.2017 17:37

Журналисты «ДНР» сняли опрос среди жителей Донецка по поводу доверия к Партии регионов.

У горожан спросили их мнение о Партии регионов и спросили, смогут ли бывшие представители данной политической силы вернуться на неконтролируемую территорию Донбасса, чтобы руководить областью. На видео представлены ответы девяти человек. Все они отметили негативное отношение к членом Партии регионов. Многие назвали их предателями.



