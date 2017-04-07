Главная / Новости / Донецкая область / Дончане назвали представителей Партии регионов предателями - в "ДНР" провели опрос (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества обстрелов на Донбассе за минувшую неделю17:48
- Дончане назвали представителей Партии регионов предателями - в "ДНР" провели опрос (ВИДЕО)17:37
- Сторожа в дельфинарии и лунапарке - "Квартал 95" жестко высмеял главарей "ЛДНР" (ВИДЕО)17:22
- В зоне АТО найдены новые тайники с оружием17:12
- В Бахмуте можно будет за сутки зарегистрировать брак16:42
- Больше половины жителей "ЛДНР" хотят вернуться в Украину16:37
- Суд готовит жесткий приговор бандитам из батальона "Торнадо"16:20
- Мужчины до 55 лет из "ДНР" уже не могут выехать без справки из военкомата15:50
- За первый квартал этого года полицейские Донецкой области выявили почти 200 человек, причастных к "ДНР"15:43
- Захарченко надеется на следующей неделе запустить Енакиевский металлургический завод15:21
Дончане назвали представителей Партии регионов предателями - в "ДНР" провели опрос (ВИДЕО)
07.04.2017 17:37
Журналисты «ДНР» сняли опрос среди жителей Донецка по поводу доверия к Партии регионов.
У горожан спросили их мнение о Партии регионов и спросили, смогут ли бывшие представители данной политической силы вернуться на неконтролируемую территорию Донбасса, чтобы руководить областью. На видео представлены ответы девяти человек. Все они отметили негативное отношение к членом Партии регионов. Многие назвали их предателями.
Фото: avdet.org/
Теги: Партия регионов, Донецк, Донбасс, опрос, житейская история
Читайте также:
- Дончане надеются на Россию и нашу экономику
- Коалиция и оппозиция споткнулись одновременно
- Кабмину указали на дверь
- Химики бьют рекорды по экспорту, но дышать становится тяжелее
- Лукьянченко не будет играть с бюджетом
- Президент обругал министра, обручил три пары,а также задумал связать дорогой Донецк и Луганск
- ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества обстрелов на Донбассе за минувшую неделю17:48
- Дончане назвали представителей Партии регионов предателями - в "ДНР" провели опрос (ВИДЕО)17:37
- Сторожа в дельфинарии и лунапарке - "Квартал 95" жестко высмеял главарей "ЛДНР" (ВИДЕО)17:22
- В зоне АТО найдены новые тайники с оружием17:12
- В Бахмуте можно будет за сутки зарегистрировать брак16:42
- Больше половины жителей "ЛДНР" хотят вернуться в Украину16:37
- Суд готовит жесткий приговор бандитам из батальона "Торнадо"16:20
- Мужчины до 55 лет из "ДНР" уже не могут выехать без справки из военкомата15:50
- За первый квартал этого года полицейские Донецкой области выявили почти 200 человек, причастных к "ДНР"15:43
- Захарченко надеется на следующей неделе запустить Енакиевский металлургический завод15:21
- ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества обстрелов на Донбассе за минувшую неделю17:48
- Дончане назвали представителей Партии регионов предателями - в "ДНР" провели опрос (ВИДЕО)17:37
- В Стокгольме грузовик врезался в толпу людей17:29
- Сторожа в дельфинарии и лунапарке - "Квартал 95" жестко высмеял главарей "ЛДНР" (ВИДЕО)17:22
- В зоне АТО найдены новые тайники с оружием17:12
- В Бахмуте можно будет за сутки зарегистрировать брак16:42
- Больше половины жителей "ЛДНР" хотят вернуться в Украину16:37
- Суд готовит жесткий приговор бандитам из батальона "Торнадо"16:20
- Google запустил функцию оценки достоверности информации16:00
- Мужчины до 55 лет из "ДНР" уже не могут выехать без справки из военкомата15:50
- "Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину10:06
- Страстная неделя: почему еще не поздно начать поститься21:20
- Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…08:35
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя
- В Гидрометцентре дали неожиданный прогноз погоды до конца весны
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху
- Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм
- "Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на неделю