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Легализация или аннексия - Марчук озвучил возможное будущее для оккупированного Донбасса
Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук рассказал в интервью "Сегодня" об ожиданих от России и сценариях для оккупированного Донбасса.
На ключевой вопрос корреспондента, к чему ведет признание паспортов "ДНР"/"ЛНР", введение рублевой зоны, признание границы "ДНР", захват предприятий, Марчук ответил, что в значительной степени, для Путина важно заблокировать украинский выход в Европу.
Политик отметил, что поскольку идет война на территории Украины, ни в какое НАТО нас не возьмут.
"Безвизовый режим нам дали – это еще хорошо. То есть, это (война с Россией –ред.) будет долго, пока не удастся понять после встречи Путина и Трампа, скорее всего в Гамбурге (на саммите G20 в Гамбурге в июле – ред.), как дальше Путин себя поведет. Но видно по всему, позитивных для нас последствий я не жду, потому что как мы видим, после того, как Путин и его команда поняли, что их надежды, что Трамп будет "с ними" (в таком примитивном смысле), вы видите, как Путин начал себя вести. Это старая доктрина путинского поведения, никогда не идти ни на какие уступки, на соглашение партнеру или противнику. Проще говоря, Путин никогда и ни разу не шел на уступки под давлением", - считает Марчук.
По поводу легализации или аннексии ОРДЛО политик придерживается мнения, что будет ползущая аннексия, но не такая, как крымская.
"Кроме внедрения рублевой зоны и т.д., там (на оккупированном Донбассе - ред.) еще произошло полное оперативное освоение. Там полностью структуры ФСБ, ГРУ… Более того, это освоение произошло даже на случай отступления. Там же сосредоточено два корпуса численностью 36 тыс человек и где-то 1,5 тыс кадровых россиян", резюмировал Марчук.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, война, будущее, персеиды, Евгений Марчук, ДНР, ЛНР
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