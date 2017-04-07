Люди напоминали колонну военнопленных или заключенных - журналист о "военных сборах" в "ДНР" (ФОТО)

07.04.2017 07:42

"Пока в Украине праздновали долгожданный безвизовый режим с ЕС, в Донецке боевики ДНР мобилизовали мирное население на «военные сборы». 27 тысяч мужчин ранним утром погрузили в автобусы и отвезли на военный полигон под Торезом", - пишет журналист Денис Казанский в facebook.

"Свезенные в автобусах люди напоминали колонну военнопленных или заключенных. Сходство усиливали вооруженные боевики, которые наблюдали за колонной и следили, чтобы никто не сбежал. Уклонившихся от мобилизации обещали приравнять к дезертирам.