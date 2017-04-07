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Люди напоминали колонну военнопленных или заключенных - журналист о "военных сборах" в "ДНР" (ФОТО)
"Пока в Украине праздновали долгожданный безвизовый режим с ЕС, в Донецке боевики ДНР мобилизовали мирное население на «военные сборы». 27 тысяч мужчин ранним утром погрузили в автобусы и отвезли на военный полигон под Торезом", - пишет журналист Денис Казанский в facebook.
"Свезенные в автобусах люди напоминали колонну военнопленных или заключенных. Сходство усиливали вооруженные боевики, которые наблюдали за колонной и следили, чтобы никто не сбежал. Уклонившихся от мобилизации обещали приравнять к дезертирам.
Три года назад этих людей бесплатно возили на футбол, на один из лучших стадионов Восточной Европы. А теперь их освободили от страшного украинского ига, и сегодня они находятся в абсолютно бесправном положении дешевого расходного материала..
Зачем нужен безвизовый режим? Пусть в гейропу ездят проклятые бандеровцы! А настоящий русский патриот должен страдать и готовиться умереть за Путина", - отмечает Казанский.
Он также обращает внимание на то, что «военные сборы» продолжались один день. Понятно, что никакой практической пользы от такой подготовки не было. Все делалось ради показухи и картинки для СМИ.
По слухам, потребовалось около тысячи автобусов, чтобы доставить подневольных людей на полигон.
Казанский отмечает , что мобилизовывали людей на сборы, как обычно, с помощью угроз. Всех уклонистов обещали признать дезертирами.
"В настоящей «народной республике» так и должно быть. Не жизнь, а сказка! Настоящий русский мир, как заказывали", - резюмирует журналист.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, Торез, полигон, военная база, резиденция, ДНР
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