"Метинвест" Ахметова разорвал трудовые отношения с работниками предприятий, находящихся в "ЛДНР"

07.04.2017 14:08

Холдинг "Метинвест" прекратил трудовые отношения со всеми работниками предприятий, находящихся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявили в пресс-службе холдинга, сообщает "Delo.UA".



"Все отношения прекращены с 16 марта 2017 года", — ответили на запрос в пресс-службе группы "Метинвест".



По данным пресс-службы, из более чем 20 тыс. работников предприятий, расположенных на подконтрольной Украине территории на другие активы группы согласились перейти чуть более 400 человек.



В "Метинвесте" также отметили, что топ-менеджеры, на которых возложены обязанности руководителей юрлиц, расположенных на неконтролируемых районах, физически находятся на контролируемой правительством территории Украины.



Напомним, в конце февраля 2017 года "власти" фейковых "ЛНР" и "ДНР" заявили о введении "внешних администраций" на предприятия, юридически зарегистрированные в других украинских городах. 15 марта группа "Метинвест" заявила о потере контроля над ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (включая его Макеевский филиал — ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс" и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО "Метален".