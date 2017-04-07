Мошенники похитили с банковской карты жителя Славянска больше 80 тысяч гривен

07.04.2017 13:26

Житель Славянска пострадал от мошенников, лишившись более 80 тысяч гривен на банковской карте. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что полицию Славянска обратился местный житель 1975 года рождения, который сообщил о том, что стал жертвой мошенничества. "Его история оказалась довольно типичной - таких в этом году правоохранителями было зарегистрировано уже порядка тридцати, однако оказалось, что заявитель лишился немалой суммы - 84 тысячи гривен (эквивалентной примерно 3 тыс. долларов США) а само хищение происходило на протяжении двух последних месяцев", - отметили в полиции.В результате своей доверчивости он лишился суммы,



По словам потерпевшего, примерно в начале марта ему пришло сообщение о блокировке банковской карточки. В послании также находился номер для справок, позвонив по которому он связался с "сотрудником банка". Тот уверил, что поводов для беспокойства нет, и попросил сообщить ему данные банковской карты: номер, конечную дату использования и трёхзначный код безопасности. Мужчина передал всю информацию. При этом он заметил исчезновение денег со своего счёта практически сразу, но к правоохранителям решил обратиться только сейчас.



Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество", проводится проверка.