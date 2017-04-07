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"Мы умнее и не допустим создания этих сетей и схем" - в "ДНР" считают, что свою гуманитарку Ахметов использует в корыстных целях

07.04.2017 10:43
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"Мы умнее и не допустим создания этих сетей и схем" - в "ДНР" считают, что свою гуманитарку Ахметов использует в корыстных целях

Члены незаконной организации «ДНР» заявляют, что гуманитарная помощь от фонда украинского бизнесмена Рината Ахметова «Поможем» - это способ расположить к себе людей и создать свой электорат. Об этом в эфире телеканала «Юнион» (подчинен «ДНР») заявил так называемый «депутат народного совета» Владислав Бердичевский, передает сайт "Новости Донбасса".

«Он (Ринат Ахметов, - ред.) надеялся, что здесь пройдут выборы и сюда зайдет Оппоблок», - заявил член «ДНР».

Его слова поддержала еще один «депутат» - Ольга Макеева. 

В корыстных целях  член «ДНР» также обвинил международную миссию ООН.

«Все гуманитарные миссии, начиная от Ахметова, заканчивая ООН, ставят перед собой цель - создание базы лояльных людей. Не только электората, также они создают базы агентов влияния в этих странах, во всех странах.  Африке это четко работает. Там же люди намного проще, скажем так. И образования там не хватает. Там четко создаются кланы, структуры, которые выкачивают ресурсы оттуда. Я думаю, мы умнее и не допустим создания этих сетей и схем», - заявил он.

Член «ДНР» добавил, что пенсии для жителей неконтролируемых территорий были бы выше, «если бы Ринат Ахметов платил налоги в бюджет ДНР». 
«... то гуманитарка не нужна была бы. Мы бы платили нормальные пенсии, выше, чем на Украине», - заявил Бердичевский. 

Напомним, Россия занимается регулярной отправкой гуманитарных конвоев на неконтролируемую территорию Донбасса.

Напомним, «ДНР» в марте запретила деятельность гуманитарного штаба «Поможем» в подконтрольных боевикам районах Донецкой области.

Помимо гуманитарного штаба «Поможем» боевики также отказали в работе Датскому совету по делам беженцев (DRC), чешской организации «Человек в беде», Адвентистскому агентству помощи и развития (ADRA), HelpAge International и канадской благотворительной организации Save the children.


Фото: hronika.info

Теги: Донбасс, Ахметов , ООН, электричество, обвинение, гуманитарная помощь, создатель, ДНР
 
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