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ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества обстрелов на Донбассе за минувшую неделю

07.04.2017 17:48
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ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества обстрелов на Донбассе за минувшую неделю

За минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали меньше нарушений "режима тишины".

 "Количество нарушений режима тишины на прошлой неделе снизилось на 20% по сравнению с позапрошлой. Было зафиксировано 90% уменьшение зафиксированых СММ взрывов от огня из минометов, танков и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня "Град", — заявил заместитель главы миссии Александр Хуг.

По его словам, значительно уменьшилось использование танков, артиллерии и другого тяжелого вооружения. Наблюдатели миссии зафиксировали 3930 взрывов на позапрошлой неделе и 485 — на прошлой.

Напомним, что по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов со стороны боевиков. 

С начала апрельского "перемирия" в рядах ВСУ уже больше 20 раненых.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, режим
 
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