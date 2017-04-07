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ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества обстрелов на Донбассе за минувшую неделю
За минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали меньше нарушений "режима тишины".
"Количество нарушений режима тишины на прошлой неделе снизилось на 20% по сравнению с позапрошлой. Было зафиксировано 90% уменьшение зафиксированых СММ взрывов от огня из минометов, танков и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня "Град", — заявил заместитель главы миссии Александр Хуг.
По его словам, значительно уменьшилось использование танков, артиллерии и другого тяжелого вооружения. Наблюдатели миссии зафиксировали 3930 взрывов на позапрошлой неделе и 485 — на прошлой.
Напомним, что по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов со стороны боевиков.
С начала апрельского "перемирия" в рядах ВСУ уже больше 20 раненых.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, режим
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