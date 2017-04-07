ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества обстрелов на Донбассе за минувшую неделю

07.04.2017 17:48

За минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали меньше нарушений "режима тишины".

"Количество нарушений режима тишины на прошлой неделе снизилось на 20% по сравнению с позапрошлой. Было зафиксировано 90% уменьшение зафиксированых СММ взрывов от огня из минометов, танков и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня "Град", — заявил заместитель главы миссии Александр Хуг.

По его словам, значительно уменьшилось использование танков, артиллерии и другого тяжелого вооружения. Наблюдатели миссии зафиксировали 3930 взрывов на позапрошлой неделе и 485 — на прошлой.

Напомним, что по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов со стороны боевиков.

С начала апрельского "перемирия" в рядах ВСУ уже больше 20 раненых.