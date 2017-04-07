Главная / Новости / Донецкая область / "Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"
Последние новости раздела
- "Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"07:52
- Люди напоминали колонну военнопленных или заключенных - журналист о "военных сборах" в "ДНР" (ФОТО)07:42
- "Власти ДНР" придумали новую страшилку об украинских ДРГ и США07:25
- Громкий "режим тишины" - на фронте 48 обстрелов и пятеро раненых бойцов ВСУ06:50
- Захарченко зробив чергову необдуману заяву18:55
- Мобилизация в «ДНР»: боевики «пакуют» всех подряд и свозят на полигон – фото14:10
- СЦКК: террористы "лднр" опять сорвали процесс разведения сторон12:55
- В Донецке досрочно отключили отопление12:05
- Авдеевка и окрестные населенные пункты получают воду и электроэнергию (ВИДЕО)11:48
- КПВВ «Марьинка» получил техническую помощь от ООН10:30
"Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"
07.04.2017 07:52
Пользователи социальных сетей высмеяли фото «мэра» Горловки (временно оккупированная территория Донецкой области) Ивана Приходько. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook журналист Никита Синицын, передает donpress.com.
Приходько был запечатлен на «военных сборах» от «ДНР», которые прошли 6 апреля на полигоне под Торезом.
«Как говорится этого бойца боится вся Укропия», — так подписал фото Никита Синицын.
«В детстве не наигрался?» — комментирую фото пользователи. На снимке Приходько одет в камуфляж.
«Сброд блатных и нищих. Очередной пиар дебила», — добавил еще один комментатор.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, мэр, военные, ДНР
Читайте также:
- Горловская мэрия работает под присмотром хмурых людей с автоматами (ВИДЕО)
- "Мэр" Горловки сообщил, что "сдал своих недругов в "МГБ ДНР"
- Горловка. Медики включили новые аппараты "Искусственная почка"
- Взрослых сирот приютили в поселке
- Горловский "Стирол" приводят в "товарный вид": вывезли технику, вывели "защитников", приводят в порядок территорию
- Люди напоминали колонну военнопленных или заключенных - журналист о "военных сборах" в "ДНР" (ФОТО)07:42
- "Власти ДНР" придумали новую страшилку об украинских ДРГ и США07:25
- Громкий "режим тишины" - на фронте 48 обстрелов и пятеро раненых бойцов ВСУ06:50
- Захарченко зробив чергову необдуману заяву18:55
- Мобилизация в «ДНР»: боевики «пакуют» всех подряд и свозят на полигон – фото14:10
- СЦКК: террористы "лднр" опять сорвали процесс разведения сторон12:55
- В Донецке досрочно отключили отопление12:05
- Авдеевка и окрестные населенные пункты получают воду и электроэнергию (ВИДЕО)11:48
- КПВВ «Марьинка» получил техническую помощь от ООН10:30
- Блокпосты: в Новотроицком с утра пусто10:10
- "Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"07:52
- Люди напоминали колонну военнопленных или заключенных - журналист о "военных сборах" в "ДНР" (ФОТО)07:42
- "Власти ДНР" придумали новую страшилку об украинских ДРГ и США07:25
- Сирийская война - США ответили на химическую атаку массивным ракетным ударом (ВИДЕО)07:12
- Сегодня православные и греко-католики отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы 07:04
- Громкий "режим тишины" - на фронте 48 обстрелов и пятеро раненых бойцов ВСУ06:50
- Евросоюз изменил пакет санкций против КНДР22:43
- Появилось видео ограбления ювелирки на Житомирщине22:20
- Львів доплатить за своє сміття 6,5 мільйонів гривень21:55
- Страны Европы вне Шенгена: как туда будут ездить украинцы21:40
- Страстная неделя: почему еще не поздно начать поститься21:20
- Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…08:35
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм
- В Гидрометцентре дали неожиданный прогноз погоды до конца весны
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на неделю
- Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху
- "Большая война" может начаться уже в этом году - американский эксперт