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Архив - Донецкая область

"Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"

07.04.2017 07:52
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"Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"

Пользователи социальных сетей высмеяли фото «мэра» Горловки (временно оккупированная территория Донецкой области) Ивана Приходько. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook журналист Никита Синицын, передает donpress.com.

Приходько был запечатлен на «военных сборах» от «ДНР», которые прошли 6 апреля на полигоне под Торезом.

«Как говорится этого бойца боится вся Укропия», — так подписал фото Никита Синицын.

«В детстве не наигрался?» — комментирую фото пользователи. На снимке Приходько одет в камуфляж.

«Сброд блатных и нищих. Очередной пиар дебила», — добавил еще один комментатор.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).


Фото: https://donpress.com

Теги: Донбасс, Горловка, мэр, военные, ДНР
 
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