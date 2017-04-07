"Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"

07.04.2017 07:52

Пользователи социальных сетей высмеяли фото «мэра» Горловки (временно оккупированная территория Донецкой области) Ивана Приходько. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook журналист Никита Синицын, передает donpress.com.

Приходько был запечатлен на «военных сборах» от «ДНР», которые прошли 6 апреля на полигоне под Торезом.

«Как говорится этого бойца боится вся Укропия», — так подписал фото Никита Синицын.

«В детстве не наигрался?» — комментирую фото пользователи. На снимке Приходько одет в камуфляж.

«Сброд блатных и нищих. Очередной пиар дебила», — добавил еще один комментатор.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).