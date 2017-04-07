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Один из основателей "ДНР" Пургин вдруг вспомнил о шушере, гастарбайтерах и пригрозил "выметанием мусора с улиц Донецка"
Один из «идеологов» «ДНР» Андрей Пургин заявил, что на оккупированных территориях началась некая акция по «выметанию мусора с улиц». Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«Хочу сказать, всем тем, кто это услышит. Мы начали большой и сложный процесс и весь тот мусор который намело на улицы Донбасса, выметут тоже люди, устроив субботник в своем доме. Вся эта шушера, усиленная гастарбайтерами стервятниками не сможет победить суровый край в котором живет упрямый и настырный народ Донбасса», — написал Пургин.
Он не уточнил, кого подразумевает под «мусором», а также не рассказал о подробностей запланированной акции.
Но при этом он предупредил, что не собирается ни покидать Донецк, ни умирать от неизлечимых болезней. «О себе хочу сказать.)) Нахожусь в Донецке, живу там где и последние 20-ть лет, неизлечимых болезней не имею, нахожусь в отличной физической и психическй форме. Российского паспорта и квартир в Крымумосквепитере, прочих местах к сожалению тоже не имею, хоть покидать Донецк не собираюсь», — намекнул Пургин.
(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).
Источник: "ДонПресс".
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, мусор, руководство, Андре Агасси, ДНР
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