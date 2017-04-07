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Архив - Донецкая область

Пьяный боевик устроил ДТП в районе Мариуполя, есть жертвы

07.04.2017 11:36
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Пьяный боевик устроил ДТП в районе Мариуполя, есть жертвы

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о трагическом происшествии, которое произошло на Мариупольском направлении и стоило жизни гражданским.

 По данным ГУР, 5 апреля боевик из 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (дислоцируется в Новоазовске), пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ехал на легковом автомобиле. Он превысил скорость и, не справившись с управлением, столкнулся с другим авто..

«В результате аварии погиб водитель гражданского автомобиля и его беременная супруга», — сообщают в разведке.


Фото: korupciya.com/

Теги: Донбасс, алкоголь, женщина, мужчина, смерть, боевик, ДТП
 
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