Пьяный боевик устроил ДТП в районе Мариуполя, есть жертвы

07.04.2017 11:36

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о трагическом происшествии, которое произошло на Мариупольском направлении и стоило жизни гражданским.

По данным ГУР, 5 апреля боевик из 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (дислоцируется в Новоазовске), пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ехал на легковом автомобиле. Он превысил скорость и, не справившись с управлением, столкнулся с другим авто..

«В результате аварии погиб водитель гражданского автомобиля и его беременная супруга», — сообщают в разведке.