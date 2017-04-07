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"По сравнению с ними гопота - унылые ботаны в очках" - блогер о российских наемниках, приехавших защищать "русский мир" на Донбассе

07.04.2017 18:05
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"По сравнению с ними гопота - унылые ботаны в очках" - блогер о российских наемниках, приехавших защищать "русский мир" на Донбассе

Популярный блогер Фашик Донецкий, живя три года в оккупации, воочию видит, что принес в Донецк "русский мир". Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

Российские наемники продолжают приезжать на Донбасс с целью заработка денег. При этом ведут себя очень дико, это не нравится местным жителям.

По его словам, сейчас в городе много так называемых "кадыровцев", которые отличаются от местного населения. "Простое подтверждение тому, что город кишит "русьем" - это рейсы автобусные в "анапы" и прочие "призажопья" России, ибо вряд ли Донецк прям так начал сотрудничать с "анапами-орлами-воронежами".

Блогер говорит, что российских наемников вычислить довольно просто: они агрессивно ведут себя в общественных местах, сильно матерятся. При этом у них "крутящаяся голова на улице, абсолютная дезориентированность по городу и конечно бееееееканье в караоке в хлам пьяными".

Дончани отметил, что наемники из РФ "ведут себя так, как будто это последний раз их видят люди".

"Даже "вата" в шоке от того, как ведет себя приезжий быдлос, по сравнению с ними гопота - унылые ботаны в очках", - подчеркнул блогер.


Фото: https://styler.rbc.ua/

Теги: Россия, Донецк, Донбасс, война, фашизм, поведение, наемники
 
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