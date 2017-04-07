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Порошенко подписал закон о компенсации половины стоимости жилья ветеранам АТО и переселенцам

07.04.2017 19:50
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Порошенко подписал закон о компенсации половины стоимости жилья ветеранам АТО и переселенцам

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 1954-VIII, который предусматривает компенсацию ветеранам АТО и внутренним беженцам половину стоимости жилья. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Данный закон вводит государственную поддержку в размере 50% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и/или льготного ипотечного жилищного кредита ветеранам войны и внутренне перемещенным лицам. Им будут оказывать помощь в пределах средств, предусмотренных Госбюджетом на выполнение Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 гг.


Фото: 112.ua

Теги: Украина, Донбасс, закон, компенсация, ветер, жилье, переселенцы
 
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