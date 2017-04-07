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Режиссер фильма "Москва слезам не верит" дал деньги для "помощи Донбассу" или на войну?
Знаменитый российский кинорежиссер Владимир Меньшов (создатель оскароносной ленты «Москва слезам не верит», а также любимого многими фильма «Любовь и голуби») подтвердил, что передавал средства на поддержку самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
«Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса. Но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И мне жаль, что это получило публичную огласку. Что касается Службы безопасности Украины, то они ко мне не обращались», — сказал Меньшов.
О том, что режиссер передал в пользу ОРДЛО 1 млн руб. и ноутбук, 4 апреля сообщил на своей странице в Facebook российский писатель Захар Прилепин (с октября 2016 года занимает должность заместителя командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной «ДНР», СБУ открыла уголовное производство в отношении него). Он также разместил репост с благодарностью от имени «Медчасти батальона спецопераций номер 1″.
По словам Прилепина, Меньшов передал миллион рублей и ноутбук «для помощи Донбассу». Эти деньги, утверждает представитель боевиков, пошли на лекарства и оборудование.
Служба безопасности Украины уже начала проверять информацию о финансировании террористов «ДНР» российским режиссером Владимиром Меньшовым. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Она отметила, что если эти деньги были направлены на финансирование организаций, признанных в Украине террористическими, то это повод начать уголовное производство.
«Но если это было сделано в виде гуманитарной помощи для жителей Донецка — это другое дело. Поэтому нужно тщательно изучить этот вопрос. Тем более пропагандист мог написать одно, а на самом деле было все по-другому», – сказала Гитлянская.
Фото: www.ntv.ru
Теги: Россия, Донбасс, война, деньги, режиссер, Владимир Меньшов
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