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Российские кураторы требуют от главарей "ЛДНР" запретить силовикам "республик" пользоваться соцсетями

07.04.2017 12:23
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Российские кураторы требуют от главарей "ЛДНР" запретить силовикам "республик" пользоваться соцсетями

Федеральная служба безопасности России в ультимативной форме обратилась к главарям "ЛНР" и "ДНР" с требованием запретить военным всех "силовых структур" пользоваться социальными сетями. Распоряжение касается как командования, так и рядовых. Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По данным "Информационного сопротивления", в настоящее время приказ выполнили только сотрудники так называемой "МГБ ДНР". Всем было приказано удалить имеющиеся аккаунты и не регистрировать новые страницы. В то же время в "МГБ ДНР" не знают, как контролировать своих сотрудников и простят кураторов из ФСБ пояснить, как это делать.

"Контрразведка" террористов не уверена, что данное распоряжение реально выполнить. Отметим, что неоднократно боевики на своих страницах выкладывали информацию, которая приводила в бешенство кураторов.



Фото: www.dialog.ua/

Теги: Россия, Донбасс, запрет, ФСБ, социальные сети, ДНР, ЛНР
 
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