- Блокпосты на линии разграничения - о пересечении рассказывают очевидцы13:35
- Мошенники похитили с банковской карты жителя Славянска больше 80 тысяч гривен13:26
- Один из основателей "ДНР" Пургин вдруг вспомнил о шушере, гастарбайтерах и пригрозил "выметанием мусора с улиц Донецка"13:08
- Российские кураторы требуют от главарей "ЛДНР" запретить силовикам "республик" пользоваться соцсетями12:23
- Боевики подорвались на собственных минных заграждениях - разведка сообщила о потерях "ихтамнетов"12:09
- Чешский суд закрыл фейковое посольство "ДНР" в Остраве11:50
- Пьяный боевик устроил ДТП в районе Мариуполя, есть жертвы11:36
- Боевик Ходаковский вспомнил, как пьяный Захарченко вручал призы детям и стрелял из пистолета11:09
- В больнице Донецка принимают пациентов при наличии украинского паспорта (ФОТО)11:02
- В "ДНР" хотят ввести "срочную службу в армии" - некому воевать10:56
Российские кураторы требуют от главарей "ЛДНР" запретить силовикам "республик" пользоваться соцсетями
Федеральная служба безопасности России в ультимативной форме обратилась к главарям "ЛНР" и "ДНР" с требованием запретить военным всех "силовых структур" пользоваться социальными сетями. Распоряжение касается как командования, так и рядовых. Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
По данным "Информационного сопротивления", в настоящее время приказ выполнили только сотрудники так называемой "МГБ ДНР". Всем было приказано удалить имеющиеся аккаунты и не регистрировать новые страницы. В то же время в "МГБ ДНР" не знают, как контролировать своих сотрудников и простят кураторов из ФСБ пояснить, как это делать.
"Контрразведка" террористов не уверена, что данное распоряжение реально выполнить. Отметим, что неоднократно боевики на своих страницах выкладывали информацию, которая приводила в бешенство кураторов.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Россия, Донбасс, запрет, ФСБ, социальные сети, ДНР, ЛНР
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- В "ДНР" едет ФСБ. Грядут "зачистки"
- Российские ФСБшники уверенно входят во властные структуры "ДНР" и "ЛНР"
- Защитники "русского мира" не нужны России, но жить "ДНР/ЛНР" должны по правилам "cтapшeгo бpaтa"
- "ЛДНР" хотят в Россию и решили потребовать от Путина восстановления исторической справедливости
- На таможне в "Успенке" ужесточилась процедура пересечения границы российскими пограничниками
- Блокпосты на линии разграничения - о пересечении рассказывают очевидцы13:35
- Мошенники похитили с банковской карты жителя Славянска больше 80 тысяч гривен13:26
- Один из основателей "ДНР" Пургин вдруг вспомнил о шушере, гастарбайтерах и пригрозил "выметанием мусора с улиц Донецка"13:08
- Российские кураторы требуют от главарей "ЛДНР" запретить силовикам "республик" пользоваться соцсетями12:23
- Боевики подорвались на собственных минных заграждениях - разведка сообщила о потерях "ихтамнетов"12:09
- Чешский суд закрыл фейковое посольство "ДНР" в Остраве11:50
- Пьяный боевик устроил ДТП в районе Мариуполя, есть жертвы11:36
- Боевик Ходаковский вспомнил, как пьяный Захарченко вручал призы детям и стрелял из пистолета11:09
- В больнице Донецка принимают пациентов при наличии украинского паспорта (ФОТО)11:02
- В "ДНР" хотят ввести "срочную службу в армии" - некому воевать10:56
- Блокпосты на линии разграничения - о пересечении рассказывают очевидцы13:35
- Мошенники похитили с банковской карты жителя Славянска больше 80 тысяч гривен13:26
- Один из основателей "ДНР" Пургин вдруг вспомнил о шушере, гастарбайтерах и пригрозил "выметанием мусора с улиц Донецка"13:08
- Кремль назвал ракетные удары США по Сирии агрессией против суверенного государства12:57
- В Мариуполе заработала 3G-связь lifecell12:40
- “Сегодня Путин испытал такой же ужас, как Брежнев и его Политбюро в 1967-м и в 70-е” - Слава Рабинович 12:31
- Российские кураторы требуют от главарей "ЛДНР" запретить силовикам "республик" пользоваться соцсетями12:23
- Боевики подорвались на собственных минных заграждениях - разведка сообщила о потерях "ихтамнетов"12:09
- Астрономы нашли атмосферу у землеподобной планеты12:00
- Чешский суд закрыл фейковое посольство "ДНР" в Остраве11:50
- "Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину10:06
- Страстная неделя: почему еще не поздно начать поститься21:20
- Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…08:35
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя
- В Гидрометцентре дали неожиданный прогноз погоды до конца весны
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм
- Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- "Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"
- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на неделю