Ситуация на блокпостах Донбасса: традиционно по загруженности лидирует КПВВ "Марьинка"

07.04.2017 09:42

У всех контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения на Донетчине с утра 7 апреля зафиксированы очереди. Больше всего автомобилей в очереди на КПВВ «Марьинка».

По данным Государственной пограничной службы Украины, ситуация на КПВВ сегодня утром следующая:

у КПВВ «Марьинка сегодня с утра зафиксировано, как и сутками ранее, 150 авто на въезд с неподконтрольной территории и 100 — в обратную сторону; у КПВВ «Майорск»- 30 авто на въезд с неподконтрольной территории и 100 — в обратную сторону; у КПВВ «Новотроицкое» — 30 авто на въезд с неподконтрольной территории и 40 — в обратную сторону; у КПВВ «Гнутово» — 50 авто на въезд с неподконтрольной территории и 30 — в обратную сторону.

За минувшие сутки, 6 апреля, через донбасские КПВВ проследовали 28,7 тыс. человек и 4,3 тыс. авто:

через КПВВ «Майорск» – 5800 чел. и 800 транспортных средств;

через КПВВ «Марьинка» – 7620 чел. и 1400 транспортных средств;

через КПВВ «Новотроицкое» – 6665 чел. и 1350 транспортных средств;

через КПВВ «Гнутово» – 3295 чел. и 780 транспортных средств;

через КПП «Станица Луганская» – 5360 чел.