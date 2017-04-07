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Ситуация на фронте сегодня, 7 апреля: 17 обстрелов боевиков, двое раненых украинских военных, ВСУ огонь не открывали

07.04.2017 18:35
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Ситуация на фронте сегодня, 7 апреля: 17 обстрелов боевиков, двое раненых украинских военных, ВСУ огонь не открывали

Боевики продолжили нарушать режим "тишины" и с начала суток совершили 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранения получили двое бойцов ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На донецком направлении, по защитникам Верхнеторецкого противник применил минометы калибра 82мм и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам вблизи Авдеевки, вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по позициям поблизости от населенного пункта Пески - из противотанковых гранатометов", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 пятницы, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук.

Кроме этого вблизи Мариуполя, из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским позициям в районе Водяного. Из пулеметов крупного калибра обстреливал позиции под Новогригорьевкой и Чермалыком и огнем из стрелкового оружия беспокоил бойцов ВСУ у Новотроицкого.

На луганском направлении боевики из автоматических гранатометов обстреливали опорные пункты в районе Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Крымского.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали", - подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) погибших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, пятеро украинских военнослужащих получили ранения.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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