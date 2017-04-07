Сторожа в дельфинарии и лунапарке - "Квартал 95" жестко высмеял главарей "ЛДНР" (ВИДЕО)

07.04.2017 17:22

В пародии проснувшиеся после запоя Захарченко и Плотницкий не могут вспомнить, кто они такие, и из-за военной формы предполагают, что работают охранниками в дельфинарии (так расшифровали "ДНР") и лунапарке ("ЛНР"). Юмористы представили, как боевики говорят по телефону с Путиным и Песковым, а также встречаются с украинским героем российской пропаганды "Зоряном и Шкиряком", пишет styler.rbc.ua.