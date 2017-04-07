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Суд готовит жесткий приговор бандитам из батальона "Торнадо"
Завтра в 10 утра в Оболонском районном суде состоится впервые за долгое время открытое заседание после долгих месяцев закрытого процесса. А все потому что по закону приговор даже в закрытом заседании суд обязан оглашать открыто, пишет strana.ua.
По сообщению достоверных источников в суде, "торнадовцы" порядочно допекли судейскую коллегию во главе с председательствующим - главой суда Владиславом Девятко во время затяжного процесса.
Постоянные угрозы, поливания фекалиями и отсутствие у всех кроме одного подсудимого хотя бы намека на раскаяние не могли не отразиться на внутреннем убеждении судей, по которому они оценивали также многочисленные порой нелицеприятные доказательства вины бандитского батальона.
Судьи настроены решительно и завтра будет жесткий приговор.
Суд, по данным strana.ua, намерен поддержать позицию прокуратуры и присудить Руслану Онищенко (экс-командир роты), Николаю Цукуру (экс-заместитель комроты), Даниилу Ляшуку максимальное наказание, предусмотренное санкциями соответствующих статей Уголовного кодекса по совокупнрсти преступлений в виде 15 лет тюрьмы с лишением Онищенко и Цукура специального звания "лейтенант полиции". А также права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.
Кроме того, суд, по данным наших источников, намерен приговорить остальных "торнадовцев" к разным тюремным срокам: Илье Холоду, Анатолию Пломадяле и Максиму Глебову - по 12 лет лишения свободы, Никите Кусту - 11, Борису Гульчуку - 10 лет. Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому - по 8 лет каждому.
Единственный к кому суд может отнестись с относительным снисхождением, это Юрий Шевченко, который частично признал свою вину. Его обвинение просило приговорить к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком три года.
Завтра также ожидаются массовые беспорядки в суде поэтому с самого утра к Оболонскому суду будет стянута Нацгвардия и усиленные наряды полиции. В соцсетях уже призывают прийти поддержать "торнадовцев".
Сами торнадовцы надеются не на первую инстанцию, а на апелляцию и кассацию. Однако, как говорят в судейских кругах, вряд ли в таком мерзком деле, кто-то из судей высших судов возьмет грех на душу и скостит наказание торнадовцам.
Отдельной темой в кругах правоохранителей обсуждают место отбывания наказания торнадовцев - по закону, если апелляция подтвердит обвинительный приговор, то их должны отправить в тюрьму для экс-правоохранителей в Макошино.
Тамошние сидельцы по данным наших источников не в восторге от скорого приезда таких отморозков и уже думают как ограничить влияние бандитов в тюрьме. Также есть надежда, что членов банды таки раскидают по разным тюрьмам дабы минимизировать их влияние.
Напомним, что Главная военная прокуратура Украины обвинила бывших бойцов батальона "Торнадо" по 15 тяжким и особо тяжким статьям УК Украины.
Среди них – "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои. Уголовное дело насчитывает 80 томов, в деле фигурируют 111 свидетелей, 13 потерпевших, хотя счет пострадавших от батальона "Торнадо" людей, по словам следователей, идет на сотни.
На скамье подсудимых - комбат добровольческой спецроты милиции "Торнадо" Руслан Онищенко и 11 его сослуживцев. Один из бойцов "Торнадо" в июле 2016 года ранее уже получил тюремный срок за изнасилование в извращенной форме жительницы Луганской области. Новопсковский суд Луганской области приговорил его к шести годам колонии.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, война, суд, приговор, батальон "Торнадо"
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