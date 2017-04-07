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Суд приговорил экс-командира и бойцов батальона "Торнадо" к длительным срокам заключения
07.04.2017 22:04
Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки, сообщает "Интерфакс".
Как передает в пятницу вечером корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Р.Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, Н.Цукур – к 9 годам, гражданин Беларуси Даниил Ляшук – к 10 годам, Илья Холод – к 9,5 годам. Также экс-бойцы Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Куст приговорены к 9 годам тюрьмы каждый, а Анатолий Пламадяла – к 8 годам лишения свободы.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, суд, приговор, батальон "Торнадо"
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