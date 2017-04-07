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Архив - Донецкая область

Три года назад началась истерия под названием "ДНР" - как это было (ФОТО)

07.04.2017 10:30
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Три года назад началась истерия под названием "ДНР" - как это было (ФОТО)

Три года назад, 7 апреля 2014 года, толпа маргиналов, в очередной раз захватив здание Донецкого областного совета, заявила о создании "Донецкой народной республики". За данное решение было проголосовано случайными людьми, принимавшими участие в штурме донецкого Белого дома и наспех назваными "внеочередной сессией" самопровозглашенного "народного совета" Донецкой области, вспоминает "Остров".



Фото: https://www.ostro.org/

Теги: Донецк, Донбасс, апрель, создатель, ДНР
 
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