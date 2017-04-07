В "армии ДНР" не могут организовать учет военной техники - много разукомплектованной и разворованной

07.04.2017 14:27

По данным группы "Информационное Сопротивление", исправляя выявленные российскими инспекционными группами недостатки в "1-м АК ДНР", командование "армейского корпуса" столкнулось с серьезной проблемой. Речь о невозможности организации учета вооружения и военной техники (ВВТ) в подразделениях согласно документации об их укомплектовании штатными ВВТ.

"В частности, во многих подразделениях обнаружено большое количество неучтенной техники, в других подразделениях часть ВВТ, поставленная согласно документации, в реальности отсутствует, — отмечают в ИС. — На части ВВТ отсутствуют (преднамеренно устранены) серийные номера. Также выяснилось, что большое количество техники (в основном это касается автомобильной техники) прибывает из РФ, будучи разукомплектованной, причиной чего командование "1-го АК ДНР" называет расхищение в Центре территориальных войск ЮВО ВС РФ (быв. 12-е Командование резерва), которое ответственно за поставки ВВТ на Донбасс с территории России. Соответствующая докладная записка отправлена напрямую в ГШ ВС РФ".

Ранее в ИС сообщили, что в "ДНР" хотят устроить "призыв на срочную службу", а еще — что донбасские боевики обстрелами игнорируют "Пасхальное перемирие".