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Архив - Донецкая область

В Бахмуте можно будет за сутки зарегистрировать брак

07.04.2017 16:42
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В Бахмуте можно будет за сутки зарегистрировать брак
Пилотный проект "Брак за сутки" в Бахмуте стартует 20 апреля 2017. Об этом сообщает "До ТеБе" со ссылкой на Управление госрегистрации Главного территориального управления юстиции в Донецкой области.

Отмечается, что участниками пилотного проекта определены Бахмутский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и Бахмутский районный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Организатором государственной регистрации брака является коммунальное предприятие "Бахмутское бюро технической инвентаризации". 

Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, регистрация, брак, сервис, сутенер, Бахмут
 
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