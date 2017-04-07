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Архив - Донецкая область

В больнице Донецка принимают пациентов при наличии украинского паспорта (ФОТО)

07.04.2017 11:02
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В больнице Донецка принимают пациентов при наличии украинского паспорта (ФОТО)
В больнице им.Вишневского в оккупированном Донецке на стационарное отделение в корпусе гинекологии принимают пациентов только при наличии украинского паспорта. Фото опубликовал сайт ostro.org.


Фото: https://www.ostro.org

Теги: Донецк, Донбасс, пациент, паспорт, больница
 
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