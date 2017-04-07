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В "ДНР" хотят ввести "срочную службу в армии" - некому воевать
По данным группы "Информационное Сопротивление", в "минобороны" самопровозглашенной "ДНР" проведено совещание относительно мобилизационной готовности и проблем с укомплектованием частей и подразделений "1-го АК ДНР". Результаты боевиков не порадовали.
Об этом в facebook сообщает координатор группы народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.
Было отмечено, что на фоне проведенных в районе н.п.Шахтерск 6 апреля с.г. "мобилизационных сборов резервистов" и организованной выдачи боевого оружия части "резервистов", данные мероприятия носят "идеологический характер" и "принципиально не влияют на повышение боеготовности подразделений и частей оперативного командования "Донецк" ("1-й АК ДНР").
В качестве примера были приведены данные, согласно которым в марте с.г. был установлен "антирекорд" последних 2-х лет по набору "военнослужащих" из числа местного населения, тогда как поток наемников из РФ с начала года постоянно сокращается, и Центр территориальных войск ЮВО ВС РФ в марте направил в "ДНР" лишь 32% от общей запланированной численности наемников на этот месяц. В связи с чем руководство "МО ДНР" сообщило о введенном им запрете на увольнение с "воинской службы" "военнослужащих" "1-го АК ДНР" по собственному желанию до 1 ноября 2017 г.
Также по результатам совещания руководством "МО ДНР" принято решение обратиться к главе "ДНР" А.Захарченко с требованием рассмотреть вопрос о введении в "республике" "призыва на срочную службу" (справка ИС: в феврале с.г. Захарченко публично обещал в ближайшем будущем не вводить "срочную службу" в "ДНР").
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, армия, призыв, ДНР, служба занятости
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