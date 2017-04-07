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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке принудительно праздновали третью годовщину захвата облгосадминистрации (ФОТО)

07.04.2017 14:56
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В оккупированном Донецке принудительно праздновали третью годовщину захвата облгосадминистрации (ФОТО)

В центре оккупированного Донецка сегодня, 7 апреля, прошел митинг, посвященный трехлетию захвата здания Донецкой областной госадминистрации. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

ДНРовцы пишут, что "праздничное мероприятие" собрало более 10 тысяч человек. Очевидцы говорят максимум о 2- 3 тысячах человек.

По сообщению сепаратистских СМИ, на площади собрались люди самого разного возраста – от студентов до пенсионеров. В руках они держали флаги ДНР и ОД «Донецкая Республика». Безопасность жителей обеспечивают немногочисленные наряды полиции.

На самом деле студентов и бюджетников сгоняли на митинг под страхом отчисления и увольнения.

"Мероприятие завершилось выступлением вокальных коллективов ДНР", - пишет один из сепаратистских сайтов.


Фото: https://dan-news.info

Теги: Донецк, Донбасс, митинг, облгосадминистрация, годовщина, захват
 
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