В Селидово задержали мужчину, убившего своего гостя топором

07.04.2017 14:16

Мужчина убил своего гостя топором после возникшей ссоры, а тело жертвы оставил на улице. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от жителя с. Цукурино о том, что на одной из улиц возле дома находится труп мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия.

Во время осмотра, оперативники сразу установили, что потерпевшим является 34-летний местный житель. В ходе проведения первоочередных следственных и оперативных мероприятий сотрудники полиции уже за 20 минут установили все обстоятельства совершения преступления и задержали злоумышленника. Им оказался 48-летний безработный местный житель.

"Выяснилось, что к правонарушителю в гости пожаловал его 34-летний знакомый. Мужчины вместе употребляли спиртные напитки, когда между ними внезапно возникла ссора, во время которой хозяин схватил топор и нанес им своему гостю несколько ударов в затылочную часть. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Чтобы избавиться "следов преступления", правонарушитель вытащил бездыханное тело молодого человека на улицу и оставил, надеясь, что таким образом отведет от себя подозрение", - говорится в сообщении.