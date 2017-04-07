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Архив - Донецкая область

В Селидово задержали мужчину, убившего своего гостя топором

07.04.2017 14:16
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В Селидово задержали мужчину, убившего своего гостя топором
Мужчина убил своего гостя топором после возникшей ссоры, а тело жертвы оставил на улице. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от жителя с. Цукурино о том, что на одной из улиц возле дома находится труп мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия.
 
Во время осмотра, оперативники сразу установили, что потерпевшим является 34-летний местный житель. В ходе проведения первоочередных следственных и оперативных мероприятий сотрудники полиции уже за 20 минут установили все обстоятельства совершения преступления и задержали злоумышленника. Им оказался 48-летний безработный местный житель.
"Выяснилось, что к правонарушителю в гости пожаловал его 34-летний знакомый. Мужчины вместе употребляли спиртные напитки, когда между ними внезапно возникла ссора, во время которой хозяин схватил топор и нанес им своему гостю несколько ударов в затылочную часть. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Чтобы избавиться "следов преступления", правонарушитель вытащил бездыханное тело молодого человека на улицу и оставил, надеясь, что таким образом отведет от себя подозрение", - говорится в сообщении. 

Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Селидово, мужчина, Полиция Донбасса, задержание
 
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