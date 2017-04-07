В Украине начинает работать онлайн-сервис по проверке паспортов

07.04.2017 08:59

Государственная миграционная служба Украины ввела сервис онлайн — проверки паспортов. отныне любой желающий, посетив сервис по адресу nd.dmsu.gov.ua сможет проверить на достоверность паспорт, как старый, так и нового образца, а также загранпаспорт, сообщает korrespondent.net.

В службе отметили, что сервис будет особенно полезным для граждан и организаций, которые доверяют свои средства или имущество другим гражданам, и призван искоренить отдельные виды мошенничества при помощи фальшивых паспортов.

Сейчас база содержит данные о 950 тысяч недействительных паспортов и продолжает регулярно обновляться.

«Новый онлайн-сервис позволит избежать любых злоупотреблений в сфере обращения паспортов старого образца», — отмечают в ГМС.

