В зоне АТО найдены новые тайники с оружием

07.04.2017 17:12

Два тайника с оружием и беоприпасами обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО на Донетчине.

Вблизи Славянска в лесополосе силовики изъяли из схрона ручной противотанковый гранатомет РПГ-22 «Нетто», а также почти две тысячи патронов разного калибра.

А в районе н.п. Спорное (Бахмутский район) оперативники СБУ выявили спрятанные в лесополосе две гранаты Ф-1 с запалами.

Продолжаются следственные процессуальные действия.