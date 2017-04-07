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В зоне АТО найдены новые тайники с оружием
07.04.2017 17:12
Два тайника с оружием и беоприпасами обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО на Донетчине.
Вблизи Славянска в лесополосе силовики изъяли из схрона ручной противотанковый гранатомет РПГ-22 «Нетто», а также почти две тысячи патронов разного калибра.
А в районе н.п. Спорное (Бахмутский район) оперативники СБУ выявили спрятанные в лесополосе две гранаты Ф-1 с запалами.
Продолжаются следственные процессуальные действия.
Фото: https://ssu.gov.ua
Теги: Донбасс, оружие, СБУ, тайник
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