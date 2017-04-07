"Власти ДНР" придумали новую страшилку об украинских ДРГ и США

07.04.2017 07:25

Пресс-секретарь так называемого "Министерства госбезопасности" "ДНР" Мария Петрова заявила, что боевиков Моторолу и Гиви убили якобы представители специальных отрядов, которые ведут террористическую войну против Донбасса и создавались при финансовой поддержке из США. По ее словам, за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов, якобы отвечал Алексей Петров, который был заместителем начальника контрразведки СБУ, а после убийства Гиви был переведен на должность начальника департамента.

Об этом Петрова сказала в эфире телеканала "Россия 24", передает 112.ua.

14 февраля 2017 года, то есть вскоре после убийства Гиви, Петр Порошенко назначил Алексея Петрова начальником департамента контрразведки "за заслуги последнего перед украинской властью, которые фактически являются преступлениями против республики", сказала Петрова. "Данный факт свидетельствует о том, что Петр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР", - заявила представительница "ДНР".

Она утверждает, что якобы Алексей Петров "продолжает координировать разработку и проведения акций против населения Донбасса". "Новая должность позволяет ему напрямую согласовывать их с председателем СБУ Василием Грицаком, а также с представителями США", - сказала Петрова.

Напомним, что 8 февраля в Макеевке был взорван командир НВФ "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви". Главарь террористической группировки "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола" погиб 16 октября в результате взрыва, который прогремел в лифте его дома. ШЩА