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Война на Донбассе: в Минских переговорах нарабатывались технологии, но ничего не решалось - Марчук
Минский переговорный процесс является всего лишь инструментом "нормандской четверки", на котором ничего не решается. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал экс-министр обороны, представитель Украины в подгруппе по безопасности минской Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.
"За все эти годы переговоров в Минске там не решалось ничего… И это все понимают, в Минске нарабатываются технологии и механизмы, но не макроуровня", - подчеркнул он.
"Вот сейчас уже все забыли, а оно же отведено. "Смерчи", "Ураганы", "Торнадо", "Точки-У"… Если бы это все стояло на передовой так, как в 2014 году, а дистанция обстрела в тыл больше 100 км… Одни "Грады" – 70 км, "Торнадо" – еще больше, "Точка-У" – еще больше, ну танк там меньше и т.д. Но это же все разведено. Оно не просто отведено, а отведено на 30 км в целом. А это супертяжелое (вооружение. – Ред.), которое я назвал, дистанция (обстрела. – Ред.) которых больше 30-70 км, они отведены не просто за 15 км, а они отведены на дистанцию своей стрельбы. То есть, если "Точка-У" – 130 км, то они разведены от линии соприкосновения на 130 км. Но это не просто разведение, а по соответствующей процедуре, технологии, под наблюдением ОБСЕ и в соответствующие места, где все находится. И это все сегодня "не работает", не используется на передовой. То есть, это (разведение тяжелого вооружения. – Ред.) удалось сделать", - отметил Марчук.
"Стороны не доверяют друг другу, смертей полно с обеих сторон, военные командиры в горячке военного противостояния, их уговорить что-то сделать очень сложно. Я просто этот один пример привожу. Потому что много еще другого удалось сделать с помощью Минского переговорного механизма. К примеру, в моей подгруппе по безопасности кроме Генштаба и т.д., работают парни топографы, иногда даже вызываем командиров с передовой. Потому что, к примеру, когда мы договорились (это уже другой пример) в прошлом году развести по 1 км, участки разделить по 1 км, сделать такой квадрат, два на два получится", - добавил Марчук.
Фото: www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Евгений Марчук, военная техника, Минские договоренности
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