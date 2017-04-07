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За первый квартал этого года полицейские Донецкой области выявили почти 200 человек, причастных к "ДНР"

07.04.2017 15:43
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За первый квартал этого года полицейские Донецкой области выявили почти 200 человек, причастных к "ДНР"
Правоохранители выявили почти 200 человек, причастных к боевикам "ДНР" на блокпостах в Донецкой области за три месяца работы.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"Именно благодаря онлайн-проверкам по базам были задержаны 198 человек, которые в разное время были причастны к незаконным вооруженным формированиям или входили в "органы власти" фейковой республики. Среди последних - боевик из "Востока" и сотрудник "МЧС ДНР", которые ехали получить украинские выплаты, а взамен получат уголовную ответственность", - отметили полиции.

Фото: https://dn.npu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Полиция Донбасса, блокпост, ДНР, боевики
 
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