За первый квартал этого года полицейские Донецкой области выявили почти 200 человек, причастных к "ДНР"

07.04.2017 15:43

Правоохранители выявили почти 200 человек, причастных к боевикам "ДНР" на блокпостах в Донецкой области за три месяца работы.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Именно благодаря онлайн-проверкам по базам были задержаны 198 человек, которые в разное время были причастны к незаконным вооруженным формированиям или входили в "органы власти" фейковой республики. Среди последних - боевик из "Востока" и сотрудник "МЧС ДНР", которые ехали получить украинские выплаты, а взамен получат уголовную ответственность", - отметили полиции.