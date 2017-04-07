Задержаны два администратора сепаратистских групп в соцсетях (ФОТО)

07.04.2017 18:49

СБУ задержала двух жителей Кривого Рога и Каменского (Днепропетровская область), которые вели антиукраинскую пропаганду в соцсетях. Об этом сообщает пресс-центре СБУ.



С 2014 года 52-летняя женщина и 45-летний мужчина были активными участниками антиукраинских групп в интернете, а в 2016 году их завербовали представители спецслужб РФ. Злоумышленники создали и администрировали 12 групп в соцсетях, где распространяли специально подготовленные пропагандистские материалы.

"Также пособникам террористов ставили задачу собирать данные о расположении воинских формирований и сведения о сотрудниках правоохранительных органов Украины", - сообщают в СБУ.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли у злоумышленников компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.