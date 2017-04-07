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Архив - Донецкая область

Задержаны два администратора сепаратистских групп в соцсетях (ФОТО)

07.04.2017 18:49
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Задержаны два администратора сепаратистских групп в соцсетях (ФОТО)
СБУ задержала двух жителей Кривого Рога и Каменского (Днепропетровская область), которые вели антиукраинскую пропаганду в соцсетях.  Об этом сообщает пресс-центре СБУ.

С 2014 года 52-летняя женщина и 45-летний мужчина были активными участниками антиукраинских групп в интернете, а в 2016 году их завербовали представители спецслужб РФ. Злоумышленники  создали и администрировали 12 групп в соцсетях, где распространяли специально подготовленные пропагандистские материалы. 
"Также пособникам террористов ставили задачу собирать данные о расположении воинских формирований и сведения о сотрудниках правоохранительных органов Украины", - сообщают в СБУ.
Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли у злоумышленников компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Теги: Донбасс, Каменец-Подольский, Кривой Рог, СБУ, администратор, задержание, соцсети
 
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