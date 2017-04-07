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Захарченко пообещал потратить миллион Меньшова на мирные цели

07.04.2017 18:13
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Захарченко пообещал потратить миллион Меньшова на мирные цели

Миллион рублей, который боевикам «ДНР» передал известный российский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов, будет направлен на нужды интернатов и детских домов «республики».

Такое заявление сделал главарь «ДНР» Александр Захарченко. В частности, он отметил:"Огромное спасибо этому человеку. Это действительно поступок. Этот миллион пойдет на интернаты и детские дома», сообщают сепаратистские СМИ.

Напомним, 5 апреля российский писатель Захар Прилепин сообщил, что Меньшов принес на его телепередачу «Чай с Захаром» пакет с миллионом рублей и компьютером в качестве помощи Донбассу.


Фото: www.aif.ru

Теги: Донбасс, Владимир Меньшов, миллион, ДНР, Захарченко, Захар Прилепин
 
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