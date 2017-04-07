Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Завтра в районе Мариуполя будут утилизировать непригодные боеприпасы

07.04.2017 13:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Завтра в районе Мариуполя будут утилизировать непригодные боеприпасы

В субботу, 8 апреля, под Мариуполем (Донецкая область) будет проходить плановая утилизация непригодных к использованию боеприпасов. Жителей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группы “Мариуполь”.

“В связи с этим, с 9 утра до 17 вечера в городе могут быть слышны громкие звуки взрывов снарядов. Жителей Мариуполя просят сохранять спокойствие. Безопасности города ничего не угрожает”, — говорится в сообщении.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, боеприпасы, утилизация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх