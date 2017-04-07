Завтра в районе Мариуполя будут утилизировать непригодные боеприпасы

07.04.2017 13:59

В субботу, 8 апреля, под Мариуполем (Донецкая область) будет проходить плановая утилизация непригодных к использованию боеприпасов. Жителей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группы “Мариуполь”.

“В связи с этим, с 9 утра до 17 вечера в городе могут быть слышны громкие звуки взрывов снарядов. Жителей Мариуполя просят сохранять спокойствие. Безопасности города ничего не угрожает”, — говорится в сообщении.