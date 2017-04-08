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Блокпосты на линии разграничения в Донбассе: напряженная ситуация на КППВ "Марьинка"

08.04.2017 10:16
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Блокпосты на линии разграничения в Донбассе: напряженная ситуация на КППВ "Марьинка"

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" — 20/170; "Марьинка" -150/100; "Новотроицкое" — 30/40; "Гнутово" — 25/10″, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что "за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался достаточно динамичным".

"В целом, вчера в КПВВ было оформлено более 31 000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств: "Майорск" — 7280 человек и 880 транспортных средств; "Марьинка" — 7486 человек и 1547 транспортных средств; "Новотроицкое" — 6280 человек и 1375 транспортных средств; "Гнутово" — 3566 человек и 915 транспортных средств; "Станица Луганская" — 6480 человек", — уточнили в украиснком пограничном ведомстве.


Фото: dpsu.gov.ua/

Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, линия разграничения, очереди
 
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