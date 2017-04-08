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Хто і де може отримати біометричний паспорт України
08.04.2017 08:02
Власники біометричних паспортів вже можуть пакувати валізи для поїздок до ЄС, водночас іншим fakty.ictv.ua пропонують ознайомитися з інформацією про те, як і де можна отримати документ.
- Отримати біометричний паспорт можуть виключно громадяни України;
- Українці з подвійним громадянством, в тому числі жителі Криму, які отримали паспорти РФ, не зможуть оформити біометричний документ;
- Біометричний паспорт можна оформити виключно в підрозділі міграційної служби;
- Якщо закордонний паспорт оформляється не вперше, то старий можна або здати або залишити;
- На дитину доведеться оформляти окремий дитячий біометричний паспорт. Для неповнолітніх термін дії – 4 роки;
- Не варто плутати біометричний паспорт із внутрішньою ID-карткою, яку також почали видавати в Україні;
- Для отримання паспорта потрібні: внутрішній паспорт громадянина України (оригінал і дві копії), ідентифікаційний код (оригінал та одна копія), довідка з військкомату або військовий квиток (для молодих людей до 25 років).
Фото: https://twitter.com/
Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим, биометрический паспорт
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