Хто і де може отримати біометричний паспорт України

08.04.2017 08:02

Власники біометричних паспортів вже можуть пакувати валізи для поїздок до ЄС, водночас іншим fakty.ictv.ua пропонують ознайомитися з інформацією про те, як і де можна отримати документ.