Кремль отказывается создать пятую подгруппу по вопросам границы в рамках Минских переговоров по Донбассу

08.04.2017 09:16

Российская Федерация выступает против создания пятой рабочей подгруппы по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку не собирается уходить из Донбасса, передает unian.net.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время панельной дискуссии "Европа: столкновение интересов" в рамках 10-го Киевского форума.

По ее словам, в течение двух лет украинская сторона настаивает на создании рабочей подгруппы по вопросам границы.

"При слове "граница" россияне просто превращаются в, знаете, участников корриды. Очевидно потому, что они рассматривают этот регион как свою территорию, которую они на самом деле не собираются, ментально там, передавать Украине", - сказала политик.

Она согласилась с тем, что вопрос границы важен, но, по ее словам, еще более важным вопросом в этом контексте является вопрос выборов.

"Потому что выборы "по-российски" и выборы по-украински, и по-английски, - это разные выборы. Мы настаиваем не на галочке о проведении выборов, а на том, что они должны соответствовать стандартам ОБСЕ, там должны принять участие внутренне перемещенные лица, потому что они - голос Донбасса. Там должны быть украинские медиа, которые, если сегодня туда поедут, то станут, опять-таки, заложниками", - отметила Геращенко.

Она также считает, что туда также должны приехать дипломаты.

"Но сегодня... дипломаты едут в глубокий тыл - в Славянск и Краматорск. Это глубокий тыл, безопасный, такой, как Киев. Но в Марьинку, Авдеевку доезжают единицы", - заявила она.

Напомним, что чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что немецкое правительство поддерживает его позицию относительно восстановления контроля Украины над украинско-российской границей на Донбассе "на следующий день после проведения местных выборов в оккупированных районах".