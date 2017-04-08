На донбасском фронте боевики 43 раза открывали огонь, ранены пятеро украинских военных

08.04.2017 07:13

Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые трехсторонней группой договоренности режим "тишины" не соблюдают. За минувшие сутки зафиксировано 43 обстрела, ранены пятеро военнослужащих.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.