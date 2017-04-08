Главная / Новости / Донецкая область / На донбасском фронте боевики 43 раза открывали огонь, ранены пятеро украинских военных
Последние новости раздела
- В Мариуполе в море обнаружена мина (ФОТО) 08:11
- Хто і де може отримати біометричний паспорт України08:02
- Зачем Москва заставила "руководство ДНР" организовать "парад идиотизма" на полигоне под Торезом07:56
- Хоккей: "Донбасс" стал чемпионом Украины07:39
- Боевики "ДНР" решили закрыть еще одну шахту, горняки в шоке07:28
- На донбасском фронте боевики 43 раза открывали огонь, ранены пятеро украинских военных07:13
- Суд приговорил экс-командира и бойцов батальона "Торнадо" к длительным срокам заключения22:04
- В Мариуполе накрыли зал игровых автоматов21:59
- Большинство людей на Донбассе не хотят смотреть украинские телеканалы - министр информполитики21:16
- В зоне АТО поймали боевика, которого разыскивал Интерпол20:57
На донбасском фронте боевики 43 раза открывали огонь, ранены пятеро украинских военных
08.04.2017 07:13
Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые трехсторонней группой договоренности режим "тишины" не соблюдают. За минувшие сутки зафиксировано 43 обстрела, ранены пятеро военнослужащих.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
Читайте также:
- Донбасский фронт: продолжается уничтожение Мариупольского направления
- Огненные сутки: боевики 63 раза открывали огонь
- За сутки в зоне АТО боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен
- Горловский фронт: жуткие воронки, разбитая "железка" и "сепары - это не серьезно" (ВИДЕО)
- За минувшие сутки боевики 11 раз обстреливали позиции сил АТО (ВИДЕО)
- На протяжении сегодняшних суток боевики 26 раз нарушили "режим тишины"
- В Мариуполе в море обнаружена мина (ФОТО) 08:11
- Хто і де може отримати біометричний паспорт України08:02
- Зачем Москва заставила "руководство ДНР" организовать "парад идиотизма" на полигоне под Торезом07:56
- Хоккей: "Донбасс" стал чемпионом Украины07:39
- Боевики "ДНР" решили закрыть еще одну шахту, горняки в шоке07:28
- На донбасском фронте боевики 43 раза открывали огонь, ранены пятеро украинских военных07:13
- Суд приговорил экс-командира и бойцов батальона "Торнадо" к длительным срокам заключения22:04
- В Мариуполе накрыли зал игровых автоматов21:59
- Большинство людей на Донбассе не хотят смотреть украинские телеканалы - министр информполитики21:16
- В зоне АТО поймали боевика, которого разыскивал Интерпол20:57
- В Мариуполе в море обнаружена мина (ФОТО) 08:11
- Хто і де може отримати біометричний паспорт України08:02
- Зачем Москва заставила "руководство ДНР" организовать "парад идиотизма" на полигоне под Торезом07:56
- Хоккей: "Донбасс" стал чемпионом Украины07:39
- Боевики "ДНР" решили закрыть еще одну шахту, горняки в шоке07:28
- На донбасском фронте боевики 43 раза открывали огонь, ранены пятеро украинских военных07:13
- Астрологический прогноз с 8 по 14 апреля07:05
- Налог на недвижимость: украинцам придется платить больше22:41
- НБУ призывает правоохранителей пресечь действия "Национального корпуса" против банков с российским капиталом22:25
- Вице-премьер Розенко обещает украинцам повышение прожиточного минимума и части пенсий уже в мае22:15
- "Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину10:06
- Страстная неделя: почему еще не поздно начать поститься21:20
- Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…08:35
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- В Гидрометцентре дали неожиданный прогноз погоды до конца весны
- "Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"
- Мужчины до 55 лет из "ДНР" уже не могут выехать без справки из военкомата
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- Логвинський пояснив, навіщо Росія віддасть Україні Крим та Донбас
- Легализация или аннексия - Марчук озвучил возможное будущее для оккупированного Донбасса
- Захарченко зробив чергову необдуману заяву
- Мобилизация в «ДНР»: боевики «пакуют» всех подряд и свозят на полигон – фото
- "Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину