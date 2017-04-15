- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО14:35
- Путин боится: ученый объяснил тщетность потуг главаря "ДНР" присоединиться к РФ11:15
- Принудительной эвакуации из "серой" зоны не будет – Порошенко09:41
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе21:30
- В Славянске открыли Аллею Семьи19:30
- У ПРИФРОНТОВОМУ БЕРЕЗОВОМУ ЗАТРИМАЛИ РОЗВІДНИЦЮ БОЙОВИКІВ19:10
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу18:50
- П.Жебрівський повідомив про долю дітей, чиї батьки загинули під час обстрілу Авдіївки18:10
- Тему Донбасу піднімуть в Берліні наступного тижня17:50
Донецький "Шахтар" виграв у "Олімпіка" з розгромним рахунком
Донецький «Шахтар» переміг 15 квітня у Києві земляків з «Олімпіка» з рахунком 4:0 у матчі 25-у турі чемпіонату України з футболу серед клубів Прем’єр-ліги.
Гра відбулася у Києвіна стадіоні імені Валерія Лобановського. Голи забили Тайсон (7-ма хвилина), Бернард (37), Виктор Коваленко (58) та Факундо Феррейра (61 хвилина, з пенальті).
З нульовою нічиєю завершилися сьогодні ще два матчі: «Дніпро» зустрічався зі «Сталлю» з Кам’янського, а полтавська «Ворскла» з львівськими «Карпатами».
Завершиться 25-й тур у неділю поєдинками луцької «Волині» із кропивницькою «Зіркою», а «Чорноморець» проведе матч з «Олександрією». Через неналежний стан поля «Чорноморець» проведе цей домашній матч на виїзді.
У п’ятницю київське «Динамо» обіграло луганську «Зорю» – 1:0. М’яч на 39-й хвилині забив Денис Гармаш.
Перші шість місць у турнірній таблиці Прем’єр-ліги посідають: «Шахтар» – 66 очок, «Динамо» – 55, «Зоря» – 41, «Олімпік» – 35, «Олександрія» – 34, «Чорноморець» – 31.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, футбол, шахтер , победа, матч
- "Шахтер" одержал победу над датским "Ольборгом"
- "Шахтер" обыграл португальскую "Риу Аве"
- Футбол: "Шахтер" выиграл у "Динамо", но счет минимальный
- Донецкий "Шахтер" открыл сезон победой со счетом 4:1
- «Шахтер» одержал убедительную победу над «Андерлехтом»
- "Шахтер" в Португалии разгромил чемпиона Швеции "Норчепинга"
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО14:35
- «Мертвые души» Плотницкого: в «ЛНР» пополняют ряды11:55
- Путин боится: ученый объяснил тщетность потуг главаря "ДНР" присоединиться к РФ11:15
- Боевики расстреливали украинский опорный пункт под Станицей Луганской из пулемета – штаб АТО10:55
- Принудительной эвакуации из "серой" зоны не будет – Порошенко09:41
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе21:30
- В Славянске открыли Аллею Семьи19:30
- У ПРИФРОНТОВОМУ БЕРЕЗОВОМУ ЗАТРИМАЛИ РОЗВІДНИЦЮ БОЙОВИКІВ19:10
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу18:50
- Евросоюз поддерживает продление санкций против РФ15:45
- В Украине нашли дешевую замену российскому газу 15:30
- Первая леди Украины получила работу на телеканале "Украина" (ВИДЕО)15:25
- Голозадого пранкера Седюка выпустили под личные обязательства15:15
- Организаторы Евровидения прокомментировали инцидент с Седюком15:05
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Под закрытую Раду сбежались «страусы» (фото)14:48
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО14:35
- Низких цен не будет: эксперты предупредили о подорожании клубники14:20
- Страшные находки в карьерах Украины14:00
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
- 12 МАЯ – ПРАЗДНИК ДЕВЯТИ ЦЕЛИТЕЛЕЙ: ПРИМЕТЫ, ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ.13:15
- Как стать спокойным человеком09:30
- Для вашего же блага: чего нельзя делать в день рождения
- Дипломат рассказал, как на самом деле Трамп обманул весь мир, прикрывшись встречей с Климкиным
- Трамп сделал важное заявление об отношениях Украины и России после встреч с Климкиным и Лавровым
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе
- Продюсер Джамалы рассказал о печальной судьбе гонорара певицы
- Скандальная футболка «Russia»: как Порошенко оправдал сына
- Украинцев ожидают новые пенсии
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу
- Расценки Мариуполя: справка переселенца – 500 грн, проверка переселенца – 700 грн.
- 12 мифов о вредных продуктов, в которые пора перестать верить!