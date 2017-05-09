Жителей “ЛДНР” ждет очередное подорожание и обнищание

09.05.2017 10:50

На фоне сокращения финансирования спонсором международного терроризма РФ ее подопечной “сраны Лугандонии”, в “лнр” начались проверки использования бюджетных денег.

Мы неоднократно писали репортажи о том, что “срана ЛыНыРия” является черной дырой, выкачивающей из бюджета РФ миллиарды нефтерублей. Кстати, на эти статьи-расследования как-то нервно реагируют россияне.

Особенно на фоне того, что их ждет очередное подорожание и обнищание. Так как свет-газ-воду в “л-днр” оплатят тоже они, обычные русские люди, обычные спонсоры терроризма.

Так вот, в “лнр” начались проверки управлений образования, здравоохранения и даже МЧС на предмет – сколько, кому и за что платит зарплату великая и могучая страна-бензоколонка. Да, в “л-днр” все выплаты в рублях.

Своего станка нет, и поэтому пенсии, зарплаты, премии и все финансовые операции проводятся из недр белых КАМАЗов, привозящих из России наличку. Наивные русские читатели как-то вяло попытались возмутиться, назвав это фейком, мол, не финансируем мы терроризм, вон, и Гаага так сказала. Я улыбнулась и задала вопрос – а есть ли в “л-днр”, где государственной валютой признан российский рубль, печатный станок и монетный двор.

Русские поперхнулись величием, прокашлялись и занервничали. В “л-днр” нет печатного станка, монетного двора и российский рубль, по номерным знакам, признанный официальной валютой “л-днр”, соответствует российскому рублю, выпущенному монетным двором РФ. А то, что этого еще не доказано в суде, то временный тугодумизм наших представителей.

Он сразу лечится массовыми репостами в Интернете “приказов” Плотницкого и Захарченко об утверждении в “л-днр” единой государственной валюты- российского рубля. Да, так сказать, вашим “лугандонским” слогом да по Гааге.

Но, вернемся, в пересчету валюто-рублей в Лугандонии. Практически по всех учреждениях выявлены завышенные размеры зарплаты, мертвые души и другие финансовые нарушения, приведшие к тому, что людей работает мало, а денег на них тратится много.

Так в “лнр” не только обогащаются за счет богатых “братьев-россиян” (а, как по-братски, поступают шельмецы, да), но и скрывают массовый отток людей из зоны оккупации. Из послепраздничных сводок “генеральной прокуратуры лнр”: “Сотрудники МВД ЛНР, в ходе проверки Краснодонской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф ГУ «Луганский Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» ЛНР, выявили, что руководители скорой помощи выплачивали необоснованно большую заработную плату определенным сотрудникам, в ходе чего причинили ущерб бюджету “ЛНР” на сумму 3,1 млн. рублей РФ. Ведется следствие”…

Так сказать, от одного братского народа, другому, наше вам с кисточкой. Аж гордиться захотелось земляками, так завзято (другого слова и не подберешь) подтачивать и без того подгнивший русский имперский стул.

Да, а вот я прямо скассандрила, когда как-то написала, что лугандон станет последним гвоздем, в гробу российской недоимперии. Нужно просто потерпеть, пока загребуща рука лугандонов с завидущими глазами уверенно шарит по русским карманам и государственному бюджету РФ.

Источник: blogs.informator.news