Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора

16.05.2017 07:08

Украинский журналист Евгений Спирин, который приехал в Киев из Донецка, был шокирован поведением риелтора, которая заявила, что квартир для "донецких и луганских" нет.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Так, по словам женщины, "негры", дети и животные хозяев квартир не смущают, в отличие от переселенцев.

"Знаєте, у нас тут нікакіх прєдрассудков нєт. У нас і араби билі, і собакі, і дєті. А одін раз, даже, знаєтє, нєгр жил. Но одно у нас прєдпочтєніє: нікакіх луганскіх і донєцкіх", - передал журналист ее слова в ироническом тоне.

Источник from-ua.