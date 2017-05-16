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Хоть негры, только не донецкие: откровения риелтора
16.05.2017 07:08
Украинский журналист Евгений Спирин, который приехал в Киев из Донецка, был шокирован поведением риелтора, которая заявила, что квартир для "донецких и луганских" нет.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Так, по словам женщины, "негры", дети и животные хозяев квартир не смущают, в отличие от переселенцев.
"Знаєте, у нас тут нікакіх прєдрассудков нєт. У нас і араби билі, і собакі, і дєті. А одін раз, даже, знаєтє, нєгр жил. Но одно у нас прєдпочтєніє: нікакіх луганскіх і донєцкіх", - передал журналист ее слова в ироническом тоне.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, Киев, квартира, аренда
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