"Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой", - житель Донецка поведал о "жизни в оккупации

16.05.2017 16:54

Оккупированый Донецк пережил два страшных дня: 9 мая - "парад" с "дидами на палочках", 11 мая - парад предателей. После таких клоунад все чаще приходит мысль о том, что, когда ВСУ выгонят клоунов в пилотках из города, город нужно будет основательно отмывать хлоркой. Но речь не об этом. Разговаривал на днях с уволившимся полицаем, который проработал на оккупантов 2015 год.

И поведал мне бывший полицай подробные моменты духовных будней оккупации. Впечатлительным и беременным далее читать не рекомендуется, ибо ниже будет описан "русский мир" во всей его красе. Решил мужик порыбачить, наловить рыбы на уху. Пошел по старой тропинке на ставок. Рыбу поймать не получилось, но зато противопехотную мину поймал мужичок. Точнее на мирную, православную мину наступил человек, на мину, которая со скрепами духовными. И пополз мужик до трассы, теряя сознание. С оторванными ногами. Ноги перемотал леской рыбацкой. Дополз до трассы человек и попал в больницу. В бесплатной и "народной" больнице оккупантов взяли с супруги мужичка 20 тысяч рублями, чтобы спасти жизнь. По сегодняшний день ждет мужик костыль или протез, ибо пенсия 2600 рублями у него. Человеку 45 лет, на руке нету пальцев вообще, ногу оторвало мирным противопехотным снарядом. Жена рыбака запила, работает уборщицей. Мужик уже дважды в психушку попадал, ибо соседи сдвали местному НКВД за то, что критиковал власти оккупантов громко перед людьми. Вместо подвала его в психушку принудительно отправляли, это типа сжалились оккупанты над ним. Жена рыбака писала заявления полицаям, но толку с тех заявлений ноль. Ни одно заявление не приняли полицаи, ибо нельзя чтоб такое по бумагам проходило и портило статистику. И путен тоже не памог мужику. Зато на салюты в день парада предателей дает деньги путен. Странный какой-то путен. И ко-команданте захарченко тоже странный. Все на камеры переживают за русских и мирных граждан, чуть кровь из носа не идет в прямом эфире, а на деле насрать на людей. Этого мужичка не показывали по русским тв каналам, ибо это неформат. Более рейтингово было показывать моторыло. Вопрос к русским: сколько случаев взрывов противопехотных мин было в Донецке до 2014 года? Вины за собой не чувствуете? Или это американцы с собой противопехотные мины принесли в Донецк? Все хотят любви. Но когда у тебя автомат, добиться любви проще. Это заповедь истинного ватника, мастурбирующего на автомат калашникова. Вчерашний донецкий наркоман влюбился, понравилась девчонка ему. Девчонке сепар не понравился, любовь зла. Любовь зла, но у козла был что? Автомат. Сепар порешил девчонку из автомата калашникова за обиду обидную. Потом полупьяного любовника приехали паковать полицаи. И получили полицаи 2 гранаты от дон жуана. Итог несчастной любви: девчонку едят черви, дон жуана едят черви, полицаев тоже едят черви. Духовно все, все православно. Часто на фото в сепарских и ватных сми показывают неотесанных кобыл женского пола в военной форме оккупанта. В 90% случаев это бышие самогонщицы и жены наркоманов, которые медсестры теперь. Карьерный рост по-русски: вчера ты наркоман, завтра ты комбат, вчера ты шмурдяк продавала алкашам, сегодня ты мэдсэстра, уся хрудь в ардинах. Все православно одним словом. Доносы - это православная фишка. Русские и недорусские кайфуют от самой возможности стукануть на соседа по причине и без. Стуканул сосед на соседа за то, что то не любит путена в Донецке. Приехали православные клоуны в камуфляже, избили жену на глазах у мужа и сыну 18-летнему руки переломали дубинками. Мужика увезли с собой для пыток духовных. Через три месяца человека вернули домой живого. Хихикающего и бубнящего себе под нос что-то постоянно. Из духовного плена вернулся человек сумасшедшим, на которого скрепно донес сосед. Медики официально признали психом человека, который прошел русские пытки. Через несколько дней псих пропал из дома. Еще через пару дней тело психа нашли в лесу. На ветке. Псих повесился. Жене и сыну самоубийцы полицаи порвали паспорта, чтоб никуда не выехали. Через год после этого сына психа убил пьяный сепар, через пару месяцев после смерти сына мать выбросилась из 8 этажа. В смерти семьи виноваты американцы, это сто процентов. Начало войны, 14-й год. По доносу соседей за инакомыслие приезжают орки в камуфляже. Причина доноса - не любит путена и расию. Жену расстреливают на месте. Мужа выбрасывают с балкона вниз головой. Все имущество пособников хунты грузится и делится между православными сепарами. Стуканувшему на соседа, орки дали микроволновку. Подарили. Все остальное имущество "национализировали" себе. Дочь погибших приехала через месяц и начала искать родителей. И пошла в комендатуру разбираться. И пропала без вести. Зато сейчас в той квартире на микрорайоне Боссе живет ихтамнет из каких-то е*еней рф. Вопрос к русским: вот вы все так хотите вернуться в ссср. Но откуда у вас уверенность, что вы будете именно вертухаями в ГУЛАГе, а не теми, кого расстреляют по доносу? Жил-был Вася в Донецке. Васю притесняли за русский язык. В 15 году Вася отдал дом и гараж на нужды оккупантов добровольно. В гараже сделали склад бк, в доме мини-казарму. американцы не промахнулись, суки такие - из дома остались тупо руины. И пошел мстить американцам ватан за разбитый дом. И попал он на американский спецназ и наемников из Гваделупы, которые в то время в ДАПе сидели. И украл у него обама ноги. Поселили мстительного инвалида в общаге универа. Жена инвалида шла домой вечером, получила по голове в общаге. Изнасиловали жену инвалида. На этаже с инвалидом жили невидимки из рф. Жена написала заяву полицаям, но свидетелей нет и подозреваемых тоже нет. Прошло полгода. Все немного успокоились. Но жене инвалида вновь не повезло. Православные в бескозырках вновь изнасиловали женщину. Избитую бросили в кустах неподалеку общаги. Женщина выжила, откачали в реанимации. Но рубанула скальпелем себе по горлу прям в больнице. Подозреваемых нету, ведь русских на Донбассе нет. Да и дело на тех, кого нет открывать нельзя. Инвалид запил и пропал без вести. Сын переехал к бабушке в район жд вокзала оккупированного Донецка. В дом бабушки прилетел снаряд, бабушку убило, внуку оторвало руку. Ребенка забрал фонд Ахметова на неоккупированную часть Украины. Путен спас всех. Почти спас… Мораль: россияне, забирайте свое одоробло с Донбасса и стройте "русский мир" на своей земле. С неуважением, житель оккупированого рф города Донецка.

Фашик Донецкий, блогер