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Архив - Донецкая область

"Донбасс" подписал двухлетние контракты с Ордынским и Мостовым

17.05.2017 11:30
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"Донбасс" подписал двухлетние контракты с Ордынским и Мостовым

Донецкий клуб вернул своих воспитанников из Швеции. Пятикратный чемпион Украины ХК "Донбасс" заключил двухлетние соглашения с игроками молодежной сборной Украины 18-летними защитником Станиславом Ордынским и нападающим Денисом Мостовым. Оба хоккеиста являются воспитанниками донецкого клуба и выступали в составе команды "Донбасс-98".


В декабре 2016 года Ордынский и Мостовой дебютировали в составе молодежной сборной Украины и выступили на чемпионате мира (U-20) в Дивизионе IB, который проходил в Венгрии.


Три последних клубных сезона Денис и Станислав провели в Швеции.

Таким образом, теперь в составе первой команды ХК "Донбасс" будут выступать пять воспитанников "Донбасс-98". Кроме Ордынского и Мостового, это – вратарь Богдан Дьяченко, защитник Андрей Григорьев и форвард Вадим Мазур.

Источник hcdonbass.com



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, клуб, хоккей, контракт
 
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